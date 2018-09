„Für mich war es wichtig, jetzt die Punkte zu sammeln“, sagte der Horner Trainer Andreas Busch. Am Anfang der Saison gehe es immer gegen den Abstieg.

Gegen die Braunschweigerinnen kamen die Hornerinnen gut in die Partie. In einem ausgeglichen Spiel gewann Inga Wrede nach mehreren Chancen auf beiden Seiten die Oberhand und verwandelte einen hart in den Kreis geschlagenen Ball zum 1:0. In der zweiten Halbzeit verlor die Partie an Schwung, denn es war schon die zweite an diesem Wochenende. Braunschweig machte den Ausgleich im Nachschuss nach einer Strafecke. Einige seiner Spielerinnen seien irritiert gewesen, weil vom Nachbarplatz, auf dem ein Fußballspiel ausgetragen wurde, ein Pfiff auf den Hockeyplatz schallte. Die Gegnerinnen nutzten die kurze Irritation. Eine Minute vor Schluss erlöste Solveig Fasel mit ihrem Siegtreffer die Horner Damen. Ein Wehrmutstropfen der Partie war ein unabsichtlicher Stockschlag, bei dem Naima Abou-Sadick die Finger dazwischen hatte. Mit einem gebrochenen Finger werde sie voraussichtlich acht Wochen ausfallen, sagte Andreas Busch.

Dass es auch mal ohne die Horner Topscorerin der vergangenen Saison geht, zeigten die Frauen einen Tag zuvor beim DTV Hannover. Weil sie sich auf Klausuren vorbereiten mussten, fuhren mehrere Stammspielerinnen nicht mit in die niedersächsische Hauptstadt. Auch Trainer Busch war nicht dabei. Mit der Situation ging die Mannschaft aber souverän um und fand von Beginn an gut in die Partie, erzählte Co-Trainer Oliver Klahn. Das Team spielte variantenreich auf und generierte Torchancen aus dem eigenen Spielaufbau, aus Kontersituationen und war auch bei Standards gefährlich. In der vierten Minute traf Merle Maaß und nur sechs Minuten später auch Paula Burggraf.

Dann zog ein Unparteiischer die gelbe Karte, allerdings nicht für eine Spielerin, sondern für Trainer Klahn wegen Meckerns. Er wurde mit einer zehnminütigen Zeitstrafe belegt, durfte allerdings weiterhin am Spielrand bleiben. Dafür musste eine Spielerin vom Feld. Die Wahl fiel auf eine offensive Hornerin. „Die Mannschaft hat einfach weitergespielt als ob nichts gewesen wäre“, sagte Oliver Klahn und versprach, dem Team für seinen Fehltritt einen auszugeben.

Auch für die Horner Torfrau Eva Reynolds hatte er nur Lob übrig. Hannover bekam relativ viele Strafecken zugesprochen, doch unter anderem Reynolds hielt mit schönen Paraden den Kasten sauber, sagte der Trainer. Dazu habe die Mannschaft ganz sortiert alles weggeräumt, was Hannover in den Standards auf das Horner Tor brachte. „Das war ein gutes defensives Eckentraining für uns“, sagte Oliver Klahn. Kurz vor dem Seitenwechsel traf Hannah Lübke bei einer kurzen Ecke zum 3:0.

In der zweiten Halbzeit war die Luft ein wenig raus. Der HC Horn war vorn nicht mehr konsequent genug, wodurch Hannover zu mehr Chancen kam. Über einen Konter schafften sie den Gegentreffer. Insgesamt bezeichnete Oliver Klahn die Horner Vorstellung als souveränen Auftritt. Da sie Aufsteiger Hannover zuvor noch nicht spielen sahen, mussten sie sich überraschen lassen, wie die Niedersachsen auftraten. Mit einer standardisierten Taktik ist der HCH ganz gut gefahren.

DTV Hannover – HCH: Becker, Brinkkötter, Burggraf, Ellerbrock, Fasel, Finke, Lübke, Maaß, Mardeck, Reynolds, Rosenboom, Schoppe, Woltmann, Wrede, Zupanc.

HCH – Braunschweiger MTV: Abou-Sadick, Alm, Burggraf, Eisoldt, Ellerbrock, Fasel, Finke, Lübke, Maaß, Reynolds, Richter, Rosenboom, Woltmann, Wrede, Zupanc.