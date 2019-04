Die Voltigiererinnen der RG Schimmelhof kehrten mit zwei Siegen aus Hülsen zurück. (Schimmelhof, frei)

Früh am Morgen machten sich das zweite und das dritte Team mit den Vereinspferden Amigo und Lennox auf den Weg nach Hülsen.

Das M*-Team (Leonie Regnier, Talea Wulf, Finja Segelken, Nele Wendland, Ava König und Leonie Zander) machte den Anfang und konnte trotz Umstellung innerhalb des Teams im Winter eine souveräne Pflicht abrufen. In der Kür, die in neuen Trikots präsentiert wurde, kam teilweise Nervosität durch und die tollen Trainingsleistungen konnten nicht ganz abgerufen werden. Trotzdem freute sich das Team am Ende über den Sieg mit einer Wertnote von 5,6.

Das L18-Team (Nicola Napora, Celine Husemann, Tabea Husemann, Janina Bormann, Annelie Kowol, Jonna Huhs und Imke Hörenz) ging erstmals mit dem ehemaligen Pferd der ersten Mannschaft an den Start. Mannschaft und Pferd gaben ein harmonisches Bild ab. Sowohl Pflicht und Kür, ebenfalls in neuen Trikots, konnten bis auf einen harmlosen Sturz, gut durchgeturnt werden. Sie freuten sich ebenfalls über den Sieg in ihrer Leistungsklasse mit einer Wertnote von 5,6. Longenführerin Nina Storm war für den Saisoneinstieg mit beiden Gruppen zufrieden und hat einige Ansätze für das Training bis zum nächsten Turnier gesehen.