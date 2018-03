Peter Haarstick (Mitte) war in der AK 65 nicht zu stoppen. (frei)

Insgesamt liegt hinter den Bremen10-Aktiven ein langes Wochenende. Bereits am Freitag fanden sie sich im Bremer Unibad ein, um sich mit den mindestens 20 Jahre alten (nach oben war keine Grenze gesetzt) Mitstreitern zu messen.

Die ersten Starts des Tages absolvierten Niklas Dellke (AK 20) über 200 m Lagen, Bernd Runge (AK 45) über 200 m Freistil und Vanessa Wätje (AK 20). Die ersehnten Medaillen blieben ihnen verwehrt, aber Vanessa Wätje schnupperte mit ihrem vierten Platz über 200 m Lagen schon am Edelmetall. Tags darauf sollte es dann auch mit den Medaillen klappen: Bronze erkämpfte die 4x50m Lagen-Staffel mixed mit Vanessa Wätje, Matthias Kurzawski, Niklas Dellke und Yasmin Butzek in 1:57,83 Minuten. Peter Haarstick (AK65) setzte sich gegen alle Konkurrenten durch und trägt nun den Titel Deutscher Masters-Meister über 100 m Brust (1:26,94 Min.) und sicherte sich tags darauf den zweiten Meistertitel über die Distanz von 50 m Brust in 0:36,77 Minuten.

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Eine mehr als verdiente Silbermedaille gewann Vanessa Wätje über 100 m Rücken (1:07,68 Min.), und auch Heiko Müller (AK 45) versilberte seinen einzigen Start des Wochenendes und nahm die Medaille für 50 m Brust (0:32,12 Min.) in Empfang. Mit dem vierten Platz waren Matthias Kurzawski (AK 30) über 100 m Brust und das Staffelteam über 4x50 m Lagen weiblich mit Julia Michael, Vanessa Wätje, Anna-Lena Clabes und Yasmin Butzek sehr zufrieden. Mit nur einer halben Sekunde Rückstand auf Platz vier aber fast sieben Sekunden auf den begehrten Bronze-Rang schwammen die Schwimmer der 4x50 m Lagen männlich Staffel um Jürgen Döhren, Uwe Szerbakowski, Bernd Runge und Holger Müller auf Rang fünf.