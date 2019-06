Jonathan Varga (TURA, frei)

Den ersten Kampf verlor sie kurz vor Ende durch einen Haltegriff ihrer Gegnerin. Den zweiten Kampf wollte die Turanerin unbedingt gewinnen und zeigte viele Wurfansätze, die aber noch nicht für Wertungen reichten. Da es in der U 9 kein „Golden Score“ (Verlängerung) gab, musste bei „Unentschieden“ der Kampfrichter entscheiden. Der Sieg wurde an ihre Kontrahentin gegeben. Nach dieser Enttäuschung konnte Lia Richter im dritten Kampf nichts ausrichten. Ihre Gegnerin beendete den Kampf schnell mit O-soto-otoshi und anschließendem Haltegriff. Lia freute sich dennoch über ihren dritten Platz.

Jonathan Varga startete in der U 15. In seiner Gewichtsklasse bis 44,9 Kilogramm musste der Turaner in seinem ersten Kampf die Entscheidung in der Verlängerung suchen. Beide Judoka waren ebenbürtig, zeigten viele gute Wurfansätze und konnten sehr gut kontern. In der Verlängerung wehrte Jonathan Varga einen Seoi-nage-Ansatz. Im anschließenden Bodenkampf gewann der Turaner. Das hatte Kraft gekostet.

Im zweiten Kampf bekam Jonathans Gegner nach einer Minute einen Wazari für einen Seoi-nage zugesprochen. Ein Wazari entspricht einem halben Ippon, bei zwei Wazari ist der Kampf auch gewonnen. Kurz vor Ende der Kampfzeit gab es noch einen Wazari für einen Seoi-nage. Der Turaner belegte somit Rang zwei.