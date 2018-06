Sie nahm sogleich Kontakt mit den Vereinen auf und organisierte eine Tour für den ehemaligen Senator für Inneres und Sport. Und so besucht Willi Lemke in den nächsten Wochen einige Bremer Sportvereine, um nach vielen Jahren wieder einmal am Training für das Deutsche Sportabzeichen teilzunehmen.

Erste Station war jetzt der TV Eiche Horn, der über das Thema Sportabzeichen in seinem Horner Sportmagazin berichtet hatte, unter anderem mit einem Vorwort des ehemaligen Finanzsenators Manfred Fluß. Beide Ex-Senatoren kamen jetzt zum Training auf die Fritzewiese und traten nach einem Warm-up gemeinsam mit Eiche-Horn-Mitgliedern zum 50-Meter-Sprint an. Willi Lemke erreichte mit 8,34 Sekunden seine erste Wertung in Gold für Schnelligkeit. Die 3000 Meter trauten sich bei 32 Grad Lufttemperatur nur wenige Läufer zu. Nach knapp über 16 Minuten liefen alle durch das Ziel und wollten nur noch eines – trinken. Zweites Gold für Willi Lemke in der Kategorie Ausdauer. Er hätte sich Zeit lassen können, 19,2 Minuten hätten auch gereicht. Damit kam die Leistung des 71-Jährigen der eines 45- bis 49-Jährigen gleich, wie der offizielle Leistungskatalog es bestimmt.

Manfred Fluß hat in diesem Jahr bereits sein 40. Sportabzeichen in Gold abgelegt, wie er erzählte. Gemeinsam mit Willi Lemkes Ehefrau Heide haben die beiden sich im Schleuderball versucht. „Gar nicht so einfach“, stellten beide fest. Manfred Fluß erreichte dann aber beim Medizinball-Weitwurf mit 9,60 Metern Gold. In den nächsten Wochen geht es für den Sportfunktionär jetzt in weitere Bremer Vereine.