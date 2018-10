Trotz des Sieges: Der Schlussmann der Bremerhavener Pinguins, Jaroslav Hübl, musste gegen Schwenningen zwei Treffer hinnehmen. (Adelmann)

Für die Fischtown Pinguins scheint im goldenen Oktober die Sonne sogar auf dem Eis. Bei den Schwenninger Wild Wings genügte den Bremerhavenern am Sonntagabend schon eine solide Leistung, um mit einem 3:2 (2:1,0:1,1:0) den zweiten Auswärtserfolg in der Deutschen Eishockey-Liga sicher zu stellen. Die Pinguins nehmen immer mehr Fahrt auf, fünf Siege aus den vergangenen sechs Spielen, das ist eine beeindruckende Bilanz. Die Bremerhavener waren stark ersatzgeschwächt beim Tabellenletzten angetreten, sie ließen sich aber auch durch die Personalnot nicht aus der Bahn werfen. Dabei erlebte die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch kurz vor dem Spielende noch eine Schrecksekunde, als Jan Urbas der Schlittschuh eines Gegners im Gesicht traf und er blutend vom Eis gebracht werden musste. Die genaue Diagnose stand noch aus.

Die Pinguins erwischten in der Helios Arena keinen guten Start. Gegen das Schlusslicht der DEL gerieten die Bremerhavener gleich nach wenigen Sekunden mächtig unter Druck. Die Gastgeber wirkten von Beginn an deutlich dynamischer und zielstrebiger. Je länger die Partie jedoch dauerte, desto mehr arbeitete sich das Team von Trainer Thomas Popiesch in die Begegnung hinein. Nun rollte ein Angriff nach dem anderen auf den Kasten von Schwenningens-Keeper Dustin Strahlmeier. Es sollte nicht mehr lange dauern, da konnten sich die Bremerhavener für ihren engagierten Auftritt belohnen. Nach einem schönen Zuspiel von Jan Urbas, kam Kapitän Mike Moore unbedrängt an den Puck. Der Kanadier fackelte nicht lange und erzielte mit einer Direktabnahme aus kurzer Distanz das umjubelte 1:0 (8.).

Dominante Pinguins

Nur drei Minuten später gaben die Hausherren jedoch die passende Antwort. Simon Dannen markierte nicht nur den 1:1-Ausgleich, sondern setzte auch der Negativserie seiner Mannschaft ein Ende. 194 Minuten waren sie bis zu diesem Zeitpunkt vor eigenem Publikum ohne Treffer geblieben. Bremerhaven blieb trotz des Rückschlags weiter dominant. Sie diktierten nach Belieben das Spielgeschehen, konnten phasenweise nur durch Foulspiel gestoppt werden. Dass daraus resultierende Überzahlspiel wussten sie geschickt für sich zu nutzen. Einen mustergültigen Angriff veredelte Neuzugang Miha Verlic zur erneuten Führung. Das 2:1 war gleichzeitig sein erster Treffer in der DEL.

Auch in das zweite Drittel starteten die Bremerhavener weiter schwungvoll. Doch immer wieder scheiterten sie am überragenden Schwenninger Schlussmann Strahlmeier. Auf der anderen Seite waren die Wild Wings deutlich effektiver. Mit der ersten guten Gelegenheit gelang den Gastgebern der überraschende Ausgleich. Beim 2:2 (37.) von Simon Dannen fälschte Torhüter Tomas Pöpperle die Scheibe unglücklich ins eigene Netz ab. Die Pinguins aber pochten weiter auf eine Entscheidung. Sie erhöhten das Tempo, schnürten den Gegner ein. Zehn Minuten vor dem Ende erzielte Alex Friesen das erlösende 3:2 für die Bremerhavener.