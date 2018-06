Charly Ostermann (frei)

Die Highlights der Saison 2018 sind vom 24. bis 30. Juni die Tour Transalp sowie am 26. August die Rad-Touristik-Fahrt (RTF) Kloster-Radmarathon im Sauerland und am 2. September der Ötztaler Radmarathon.

Zur siebentägigen Tour Transalp fahren bereits seit 2008 Radlerinnen und Radler vom Team therafit. In Zweierteams treten sie jeweils an; immer die Zeit des Schwächsten am Renntag kommt in die Wertung. „Die Tour Transalp gilt als eines der härtesten Rennen der Welt“, sagt Bernd Rennies, der die Reise für die drei therafit-Teams organisiert und auch selbst an den Start geht. Auf genau 819,19 Kilometer von Brixen nach Riva del Garda müssen die Rennradler 17 739 Höhenmeter und sieben Pässe überwinden. Als beste Platzierung steht der neunte Rang des Mixed-Teams vor vier Jahren zu Buche. „Wir sind immer im guten Mittelfeld“, sagt Bernd Rennies, der genau das auch von der diesjährigen Teilnahme erwartet.

Bernd Rennies (frei)

Die Tour Transalp und der Ötztaler Radmarathon sind Jedermann-Rennen. Beruf und Familie müssen mit dem ambitionierten Hobby in Einklang gebracht werden, sagt Charly Ostermann. Er ist einer von insgesamt acht Männern und einer Frau, die als Team im Nachrück-Verfahren einen Startplatz beim Ötztaler bekommen haben. Die maximal 5000 Startplätze werden im Losverfahren vergeben. Zieht jemand zurück, wird erneut gelost. In der zweiten Losziehung bekamen die Bremer den Zuschlag.

„Der Ötztaler ist für einen Jedermann-Radler so ziemlich die größte Herausforderung“, sagt Charly Ostermann. An nur einem Tag überwinden die Teilnehmer rund 5500 Höhenmeter. Start ist um 6 Uhr morgens. Ab da zählt jede Stunde. „Wenn die zehn vorn steht, wäre es schon ziemlich gut“, so Charly Ostermann. Zehn Stunden für die 238 Kilometer lange Strecke mit vier Pässen, darunter der Brenner, sind also das ausgegebene Ziel.

Charly Ostermann, Sabine Gäthje und Bernd Rennies (von links) starten bei der Tour Transalp, bei der Rad-Touristik-Fahrt (RTF) Kloster-Radmarathon im Sauerland und beim Ötztaler Radmarathon. (frei)

Dagegen wirkt die RTF im Sauerland wie eine gemütliche Sonntagsausfahrt. Doch Vorsicht: Auch das westfälische Mittelgebirge bringt Radfahrer an ihre Grenzen. An dem eintägigen Kloster-Radmarathon stehen 205 Kilometer und immerhin noch rund 2800 Höhenmeter auf dem Programm. „Das sind wir im Flachland nicht gewöhnt“, sagt Sabine Gäthje, die die Strecke bei der „Ladies Bike Tour“, einem Trainingslager nur für Frauen, schon mal in Abschnitten abgefahren ist. Neu ist ihr die Gegend nicht; Sabine Gäthje ist im Sauerland aufgewachsen.

Radsportler, die sich dem Team anschließen, oder Interessierte, die in den Sport einsteigen möchten, erteilt Sabine Gäthje, s.gaethje@therafit-bremen.de, Auskunft. Informationen zu den Radrennen und Trainingslagern stehen auf www.rennies-sport-reisen.de. Eine Übersicht über alle Termine der Rennradler vom Team therafit gibt es auf www.therafit-bremen.de unter „Kurse“ und „Download Kursflyer“.