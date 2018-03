Florent Lambiet zeigte in Fulda trotz der knappen Niederlage gegen Ruwen Filus eine starke Leistung und deutete an, dass Werder in den kommenden Jahren noch große Freude an und mit ihm haben könnte. (Frank Thomas Koch)

Am Tag nach der unglücklichen 2:3-Niederlage beim TTC Fulda-Maberzell schwankte Werders Trainer Cristian Tamas zwischen Stolz und Enttäuschung hin und her. „Ich habe meinen Spielern noch in der Kabine gesagt, dass ich stolz auf sie bin“, sagte der 38-Jährige mit dem Abstand von einer Nacht zum Spiel. Das besonders Ärgerliche an diesem 2:3 war allerdings: Seit Dienstag sind die Chancen des Bremer Tischtennis-Bundesligisten auf das Erreichen der Play-off-Runde nahezu auf den Nullpunkt gesunken.

„Es müsste jetzt schon alles für uns laufen, wenn wir es doch noch schaffen sollten“, sagte Tamas, dessen Mannschaft zwei Spieltage vor Saisonende zwei Punkte Rückstand und das schlechtere Matchverhältnis im Vergleich zu den TTF Ochsenhausen auf Rang vier aufweist. Kurioserweise liegt die größere, wenn auch immer noch sehr kleine Wahrscheinlichkeit für Werder darin, den Tabellendritten abzufangen. Das ist der 1. FC Saarbrücken, der seine drittletzte Partie der Hauptrunde erst am kommenden Sonntag in Mühlhausen bestreitet und danach noch gegen Werder und beim Saisonfinale am 29. März in Fulda antreten muss.

„Wir warten den nächsten Sonntag erst mal ab“, sagte Tamas, angesprochen auf die Möglichkeiten, die er noch für das Erreichen der Play-off-Runde sieht. Mühlhausen ist ausgesprochen heimstark, und die Qualitäten von Fulda haben die Bremer gerade selbst wieder erkennen und ertragen müssen. Zwei Saarbrücker Niederlagen wären also zumindest keine Sensation. Am 18. März in Saarbrücken könnte – und müsste – Werder noch seinen Teil zur Erfüllung des eigenen großen Wunsches beitragen.

Cristian Tamas, Teammanager Sascha Greber und auch die Spieler haben seit Saisonbeginn immer wieder betont, wie ausgeglichen die Liga besetzt ist. „Wir wollen so lange wie möglich um die Play-off-Runde mitspielen“: So hatte das Ziel der Werderaner stets gelautet. Nach elf Spieltagen waren die Bremer als Tabellenzweiter mit 16:6 Punkten diesem Ziel bereits sehr nahe. Dann folgten drei Niederlagen am Stück – fatalerweise die erste davon beim TTC Bergneustadt, der in dieser Spielzeit zu den schwächeren Teams zu zählen ist, an guten Tagen aber eben auch überraschen kann. Anschließend verlor der SV Werder gegen Ochsenhausen auch unnötig, bevor er in Düsseldorf einmal chancenlos war.

Im Gegensatz zum jüngsten 2:3 in Fulda waren die Bremer in Bergneustadt (2:3) und gegen Ochsenhausen (0:3) als Mannschaft weit von ihrer Topform entfernt. Zu allem Überfluss zeigte an diesen Spieltagen auch Omar Assar nicht die Leistung, die er in vielen Partien davor gezeigt und die ihn in der Weltrangliste so weit nach oben gebracht hatte. Der nach dieser Spielzeit nach Düsseldorf wechselnde Ägypter kam zuletzt in den Begegnungen gegen Mühlhausen und Fulda überhaupt nicht zum Einsatz. „Er ist körperlich zurzeit nicht gut drauf“, sagte Tamas, widersprach aber der Vermutung, dass der Afrikameister wegen des bevorstehenden Vereinswechsels keine Berücksichtigung mehr finden würde.

„Vielleicht werden wir ihn schon in Saarbrücken wieder gut gebrauchen können“, sagte Tamas. Für das Fulda-Spiel wäre Assar auch deshalb kein Kandidat gewesen, „weil er sich gegen Abwehrspieler immer schwer tut“. Mit dem überragenden Wang Xi und Ruwen Filus verfügt Fulda über zwei wahre Defensivspezialisten, die gegen Werder aber sehr hart kämpfen mussten, um die drei siegbringenden Punkte einzufahren. Der für Assar spielende Belgier Florent Lambiet verpasste gegen Filus nur knapp die große Überraschung – sie hätte für Werder schon zum Gesamtsieg gereicht und alle Chancen gewahrt, um in das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen. Umso ärgerlicher, dass die Werderaner an einem eigentlich guten Tag den wahrscheinlich entscheidenden Rückschlag erlitten.