Viel mehr als nur ein Trostpreis, aber eben keine persönliche Trophäe: Robert Lewandowski präsentiert die Meisterschale – und muss auf die Torjägerkanone verzichten. (Nordphoto / Straubmeier, nordphoto)

Konfettiregen, die üblichen Bierduschen, die Verabschiedungen von Philipp Lahm und Xabi Alonso ins Karriereende sowie einen standesgemäßen 4:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Freiburg hatte der Saisonausklang für den FC Bayern bereitgehalten. Aber eben auch die Enttäuschung für Lewandowski, dass nicht er, sondern Borussia Dortmunds Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang die meisten Ligatore in dieser Saison angehäuft hatte. Den fünften Meistertitel der Münchner in Serie feiern? Interviews geben? Lewandowski verweigerte zunächst. Der spätere Auftritt auf dem Rathausbalkon vor den Fans geriet für ihn zu einer lästigen Pflichtaufgabe.

„Er war schon etwas geknickt, er wäre gerne Torschützenkönig geworden“, berichtete Mannschaftskollege Mats Hummels aus der Kabine, „wir haben es am Anfang auch extrem versucht. Es gab eine Szene, da hat Arturo Vidal den Ball bei einer freien Schussmöglichkeit auf fast schon groteske Weise zu ihm spielen wollen.“ Doch es wurde nichts mit Lewandowskis persönlicher Titelverteidigung, trotz seiner zahlreichen Chancen. Als die letzte versiegt war, hatte der 28-Jährige resigniert den Kopf hängen gelassen. Immerhin die Vorlage zum Endstand war ihm noch geglückt. Arjen Robben (4.), Arturo Vidal (74.), Franck Ribéry (90.+1) und Joshua Kimmich (90.+4) hatten die Tore des FC Bayern erzielt. Der ehemalige Münchner Nils Petersen hatte zudem in der 76. Minute für die Freiburger getroffen, die nun auf einen Pokalsieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt hoffen. Als Tabellensiebter dürften sie dann an der Qualifikation für die Europa League teilnehmen.

Bayern München - SC Freiburg (Peter Kneffel, dpa)

Fazit der Bayern-Saison: unvollendet

Nicht vom polnischen Nationalstürmer Lewandowski, sondern von Aubameyang wurden später vergnügte Sätze übermittelt. „Die Mannschaft hat eine große Arbeit geleistet. Ich muss mich dafür bei allen bedanken“, sagte der Gabuner, der allerdings offen ließ, ob er in der kommenden Saison noch für den BVB spielen wird. Zuvor war er durch seine beiden Treffer beim 4:3 gegen Werder Bremen noch an seinem Münchner Kontrahenten vorbeigezogen. Mit einem 30:31 aus Lewandowskis Sicht endete damit das Fernduell um die sogenannte Torjägerkanone, von der beide Angreifer behauptet hatten, diese interessiere sie eigentlich gar nicht. Dass dies geflunkert war, ließ sich nun am geknickten Lewandowski erkennen. „Leider hat’s nicht geklappt. Es ist auch ein bisschen Pech, dass Aubameyang zwei Dinger macht“, sagte Thomas Müller.

Mit seiner persönlichen Enttäuschung taugte Lewandowski nebenbei auch ein bisschen zum Sinnbild für die Saisonbilanz des gesamten FC Bayern. Unvollendet steht nun als Fazit unter diesem Spieljahr. Nach der ersten Saison unter Trainer Carlo Ancelotti gaben die mit Bier um sich spritzenden Münchner nur vordergründig ein Bild der guten Laune ab. „Meine erste Weißbier-Dusche war sehr kalt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht“, erzählte Ancelotti.

Doch der Dominanz in der Liga standen die herben Enttäuschungen in der Champions League und im Pokal gegenüber. In Europa mussten die Münchner bereits nach dem Viertelfinale gegen Real Madrid Abschied nehmen vom erhofften Triple. In der Woche darauf war nach der Heimniederlage im Pokal-Halbfinale gegen Dortmund auch das fest angestrebte Double passé. Das Single ist es also geworden, versehen mit dem Zusatz: nur. So klang das jedenfalls auch bei jenen Protagonisten der Bayern, deren Einordnungen sich mit denen des Großteils des Publikums deckten.

„Die Saison war okay mit einem Titel. Aber dass wir uns mehr vorgenommen haben, ist auch klar“, hatte Weltmeister Lahm gesagt, nachdem der Meistertitel und das Single durch den 6:0-Sieg beim VfL Wolfsburg am 29. April feststanden. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge versucht seither, mehr Wertschätzung für den insgesamt 27. Meistertitel einzufordern. Wirklich überzeugend gelang das auch diesmal nicht. „Das wird eine super Feier“, sagte er vor der Fahrt zum Rathaus und der anschließenden internen Party, „wir werden eine deutsche Meisterschaft immer so feiern, wie wir das für entsprechend halten“, also angemessen. Sein Ausblick allerdings klang nach Tatendrang und auch nach höheren Ansprüchen. „Ich freue mich immer auf den Transfermarkt. Das ist die interessanteste Zeit des Jahres. Macht mir Spaß“, sagte er. Es klang beinahe wie eine Ankündigung.