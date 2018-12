Der ADAC-Juristenkongress fand in diesem Herbst in Bremen statt. Auf Einladung des ADAC-Regionalclubs Weser-Ems trafen sich alle deutschlandweit tätigen ADAC-Vertragsanwälte zu Vorträgen und zum Erfahrungsaustausch in der Hansestadt. Alle zwei Jahre findet diese dreitägige Veranstaltung in einer anderen deutschen Stadt statt. Dieses Jahr war der Regionalclub Weser-Ems mit Hauptsitz in Bremen der Gastgeber.

Der Regionalclub verzichtete auf kostspielige Marketingmaßnahmen und spendete jüngst das Geld an das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke. Zusammen mit den Spenden der teilnehmenden Juristinnen und Juristen kamen so 10 000 Euro zusammen.