Handball Spielefest.jpg

Einen besseren Termin hätte der TV Lilienthal für ihr Mini und Maxi-Handball-Spielefest nicht wählen können: Während die Handball-Weltmeisterschaft Deutschland euphorisierte, sorgte die beliebte Hallensportart auch in der Schoofmoorhalle für Begeisterung. Handballkinder von SV Werder Bremen, TSV Farge-Rekum, SV Grambke-Oslebshausen, HC Bremen und TV Lilienthal traten gegeneinander an, ohne Gewinner oder Verlierer zu ermitteln. Der Freude der Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und acht Jahren tat dieser etwas unübliche Ansatz keinen Abbruch. Tolle Torwürfe, klasse Abspiele und pure Spielfreude gab es auch so zu sehen. Auf den Spielfeldern herrschte ein buntes Treiben, und die zusätzliche Bewegungslandschaft sorgte für Spaß in den Spielpausen. „Handball macht Spaß“, waren sich die Minis am Ende einig. Insgesamt 100 Handballkinder entdeckten den Teamsport für sich. Beim TV Lilienthal hat der Handball-Boom zumindest bei den Jüngsten damit offenbar schon Einzug gehalten. Alle Trainingszeiten und weitere Informationen über die Handballabteilung des Vereins gibt es auf der Homepage www.handball-lilienthal.de.