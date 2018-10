Am Mittwoch, 24. Mai, um 18.30 Uhr lädt das Mehr-Generationen-Haus Brinkum in der Bremer Straße 9 zum Fotovortrag „Flandernroute – 1000 Kilometer durch Belgien und die Niederlande“ von Rolf Kasper ein. Gemeinsam mit seiner Frau Ute hat der begeisterte Radsportler aus Weyhe die Radtour in zwei Teilen unter die Reifen ge­nommen. Die ersten 500 Kilometer der Radreise verliefen auf der westlichen Hälfte der Route von Brüssel, der Hauptstadt Europas, durch das Bergland der Ardennen. Weiter ging es durch geschichtsträchtige Städte wie Gent (Foto), Kortrijk und Ieper nach Oostende, dem beliebten Badeort an der Nordsee. Der zweite Teil der Rundreise, der ein Jahr später stattfand, umfasste die östliche Hälfte der Flandernroute. Diese begann und endete in Maastricht. Rolf Kasper führt seine Gäste durch üppig grüne Polderlandschaften sowie an Kanälen und Schleusen entlang. Außerdem geht es durch Tongeren, die älteste Stadt Belgiens, und durch Leuven (Löwen). Eine Anmeldung zum Lichtbildvortrag ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.