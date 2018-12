„Es ist eine gute Nachricht, dass der Bund die Kommunen und natürlich die Feuerwehrkameraden tatkräftig unterstützt. Der Haushaltsausschuss hat für die kommenden vier Jahren weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Ausstattung unserer Brandschützer zu verbessern und eine Anerkennung der Arbeit unserer haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute“, unterstrich Mattfeldt.

„Ich habe mich in dieser Angelegenheit schon mehrmals mit dem Osterholzer Kreisbrandmeister Jan Hinken ausgetauscht. Gemeinsam mit anderen Abgeordneten habe ich zudem im Bundestag immer wieder auf die Lage unserer Freiwilligen Feuerwehren hingewiesen. In vielen Gemeinden müssen Beschaffungen verschoben werden, weil das Geld fehlt“, sagte der Abgeordnete.

Jetzt sei es wichtig sicherzustellen, dass die Mittel auch dort ankämen, wo der größte Bedarf bestehe. „Ich möchte, dass auch die Feuerwehren in unserem Landkreis Osterholz von diesen 100 Millionen Euro profitieren“, forderte Mattfeldt. Die zusätzlichen neuen Fahrzeuge aus Bundesmitteln könnten dafür sorgen, dass auch andere Wehren schneller an neue Löschfahrzeuge oder Rüstwagen kommen, weil sie in der Beschaffungsplanung nach vorne rutschen, hofft der Abgeordnete.