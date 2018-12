Landkreis Diepholz

109 erfolgreiche Prüflinge bei der Kreisfeuerwehr

FR

Landkreis Diepholz. Praktische und schriftliche Prüfungen standen an einem Sonnabendvormittag bei den Feuerwehrtechnischen Zentralen in Barrien und Wehrbleck an. 109 Prüflinge von elf Gemeinde- und Stadtfeuerwehren aus dem gesamten Landkreis Diepholz wurden geprüft.