Helfer hatten in der Halle fast 80 Tische aufgebaut.

Gestartet wurde am Freitag mit dem Doppel-Wettbewerb, wobei in einer Gruppe und anschließender K.o.-Runde um tolle Preise gespielt wurde. Julien bekam einen Doppel-Partner zugelost und hatte dabei viel Glück, denn er spielte mit dem späteren Sieger des Jahrgangs 2006 zusammen. Gemeinsam erreichten sie das Doppel-Finale der Trostrunde, wo sie letztendlich zweiter Sieger wurden.

Laurin spielte mit Fynn-Jonas Strauß vom TSV Lunestedt und gewann souverän seine Gruppe, sodass er in der Hauptrunde startete. Die anderen Doppel mit Sottrumer Beteiligung fanden sich in der Trostrunde wieder, was aber auch gut spielenden Gegnern geschuldet war. Abgeschlossen wurde der Tag mit gemeinsamen Spielen in der Ferienwohnung und nettem Grillen bei tollem Wetter.

Am nächsten Tag ging es um Preise: Es standen die Endspiele in den Doppel-Runden an. Dabei erreichte Laurin mit seinem Doppel-Partner einen starken dritten Platz.

Anschließend starteten direkt die Einzel-Runden, wo jeder sich in einer Gruppe behaupten musste. Hier kam es zu einigen internationalen Begegnungen: So spielte Tom gegen einen Spieler aus Weißrussland und konnte auch einen Satz gewinnen. Malte spielte eine starke Gruppenphase und schloss diese als Erster in seiner Gruppe ab, ähnlich wie Laurin. Die anderen Sottrumer Starter kamen nicht über Platz drei in ihrer jeweiligen Gruppe hinaus, was einen Start in der Trostrunde bedeutete. Der letzte Abend wurde mit einem Pizza-Abend in der Ferienwohnung abgeschlossen sowie einigen Spielen draußen.

Am letzten Tag wollten alle Spieler nochmals durchstarten und nahmen sich entsprechend viel vor. Einigen Spielern gelang es aber nicht, an die Leistungen des Vortages anzuknüpfen. Bei Laurin, Johannes, Jonas und Basti lief es besser. Laurin spielte sich bis ins Halbfinale, wo er in einem spannenden und engen Spiel dem späteren Sieger, einem Spieler aus Moldawien, unterlag. Laurins Gegner war im Übrigen Juliens Doppelpartner – so klein ist die TT-Welt.

Bei Basti in der Trostrunde lief es noch besser, er landete im Finale. Dort konnte er wieder ein sehr gutes Spiel abrufen und sich über den Titel in der Trostrunde freuen. Johannes und Jonas machten in der Trostrunde ebenfalls einen guten Eindruck und konnten sich bis ins Achtelfinale vorspielen. Hier mussten sie sich stark spielenden Gegnern knapp geschlagen geben. Am Ende hat es allen Spielern sehr viel Spaß gemacht, auch wenn nicht alle spielerisch zufrieden waren. Alle haben viel gelacht und neue Freundschaften geschlossen und freuen sich auf das nächste Jahr.