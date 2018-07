Der jüngste Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Heiligenrode-Groß Mackenstedt fand in der Grundschule Heiligenrode im Meyerhof statt. In beinahe festlicher Atmosphäre konnte das Team des Ortsvereins 135 Spender begrüßen. Erfreulicherweise fanden sich zwölf Erstspender darunter. Nach dem Motto „Blutsbrüder. Einer für alle. Alle für einen – Biker spenden Blut, damit andere nicht auf der Strecke bleiben“ nahmen auch nahezu 30 Motorradfahrer an der Aktion teil.

Nach der Spende gab es eine besondere Stärkung: Carsten Meyer vom Meyerhof grillte Steaks und Bratwurst. Dazu gab es verschiedene Salate und Nachtisch ebenso wie Kaffee und Kuchen. Die Spender machten von diesem Angebot begeistert und reichlich Gebrauch.

Als treuer Mehrfachspender erhielt Jörg Peters eine Riesentafel Schokolade für die 45. Spende. Michael Knoblich (im Bild mit der Vorsitzenden Elke Krebs) freute sich für seine 50. Spende über einen Stuhr-Korb, gefüllt mit Produkten örtlicher Anbieter.