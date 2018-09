30 bis etwa 18 Uhr auf dem Turnierplatz, Kleine Trift 15 in Tarmstedt, wieder alles geboten, was das Herz von Pferdefreunden höher schlagen lässt sowie Teilnehmern, Besuchern und Gästen den Turniersport näher bringen kann – von der Führzügelklasse für die kleinsten Reiter im Felde über Reitpferdeprüfungen in den Dressuren und im Springen bis zu den Klassen M**. Der Verein freut sich über die insgesamt 1479 Nennungen mit 1042 Pferden für die ausgeschriebenen 26 Prüfungen an diesen zwei Tagen Pferdesport auf der Anlage. Von zahlreichen Vereinen aus der unmittelbaren oder weiteren Umgebung begrüßt der Reitverein wieder Reiterinnen und Reiter wie zum Beispiel Mylene und Mynou Diederichsmeier, Stefan Blanken, Jens und Josch Löhden, Inga von Helldorff und Hans-Christoph Kühl. Für das leibliche Wohl sorgt der Verein auch in diesem Jahr mit allem, was das Herz begehrt: Vom leckeren Frühstücksbrötchen am Morgen über das beliebte Nackensteak zum Mittagessen bis hin zu einer Vielzahl an leckeren Torten und Kuchen für den Nachmittag wird wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein.