Birgitta in Bremen-Marßel ein einstündiges Konzert gibt. Am 14. November dieses Jahres stand es unter dem Motto „Seefahrt“. Es war musikalisch von Abschied, Treueschwüren, schwerer See, Südsee und der Heimat die Rede.

Begonnen haben diese Konzerte in St. Birgitta schon 1981 mit dem MGV Concordia aus Blumenthal. Bald darauf verstärkte sich dieser Chor mit Sängern des MGV Orpheus, bis dann der MGV Concordia mangels Sängern aufgeben musste. Einige Sänger der Concordia sind daraufhin in den Orpheus eingetreten, wo sie bis heute mitsingen. Etwa ab 1990 hat dann der Orpheus diese Tradition übernommen. Es schenkt den Sängern und dem Chorleiter immer wieder Befriedigung zu sehen, wie die Heimbewohner sich über die Konzerte freuen können.