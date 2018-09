Aus den Bewerbungen wurden vier Projekte ausgelost. Statt einer allgemein üblichen Geld- oder Materialspende gab es „engagierte und motivierte Arbeitskraft“.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so ganz unterschiedliche Projekte unterstützen können. Von unseren 140 Mitarbeitern haben wir dafür 20 freiwillige Mitarbeiter einen Tag, also von acht bis 16 Uhr, von der Arbeit freigestellt. In der Summe entspricht dies etwa der monatlichen Arbeitszeit eines Mitarbeiters“, erklärt Christian Meyer-Hammerström, der Geschäftsführer der Osterholzer Stadtwerke.

Ein Team schuftet bei den beiden neuen Parzellen der „Freien Schule Lindenstraße“ im Kleingartengebiet (rechts). In dieser idyllischen Lage hatte sich ein riesiger Haufen mit Unrat angesammelt. Wenige Parzellen entfernt war das zweite Team beim Nabu im Einsatz (links).

Am Ende des Tages konnten alle Beteiligten die Vorteile auch von Seiten der Osterholzer Stadtwerke und der „beschenkten“ Einrichtungen voll bestätigen: „Von so einem Tag profitieren alle Seiten. Die größten Gewinner sind die Einrichtungen, die helfende Hände für ihr Projekt erhalten haben. Die Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen lernen sich besser kennen und profitieren von dem gemeinsamen Erfolgserlebnis. Dies wird sich auch wieder positiv auf das Miteinander im Unternehmen und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit auswirken“, so der Stadtwerke-Chef.

20 Kollegen haben den 25. September zu einer äußerst erfolgreichen und voll gelobten Premiere des „Tags des betrieblichen Engagements“ gestaltet. Das Aufwärm-Programm begann für einige mit langen Schiebkarren-Touren. Es war wirklich „schuften“ angesagt und trotz aller Mühen war in allen Gesichtern eine große Zufriedenheit und viel Stolz zu erkennen. Die Kollegen werden es noch einige Zeit in den Armen, Beinen oder im Rücken spüren. Das Fazit war überall gleich: es hat viel Spaß gemacht und muss unbedingt fortgeführt werden.

„Aufräumen“ war angesagt war auf den beiden neuen Parzellen der „Freien Schule Lindenstraße“ im Kleingartengebiet angesagt. In dieser idyllischen Lage hatte sich ein riesiger Haufen mit Unrat angesammelt. Anja Drischmann, Natascha Röger und Kinan Wahbeh schoben Schubkarre um Schubkarre die schmalen Wege zur Straße rauf und runter. Ulli Garner füllte immer wieder nach und zeigte sich von der kraftvollen Leistung der Frauen beeindruckt. Im Schuppen riss Cord Köhler eine Wand ein. Über eine Tonne Müll wurden zwischendurch zur Müllanlage gefahren. Nach der Mittagspause wurde die riesige Sandkiste weiter gefüllt und die Büsche stark beschnitten.

Die ehemalige Gartenbau-Lehrerin Gisela Stadlbauer war dankbar für die geleistete Arbeit: „Das ist für die Schule ein echtes Geschenk.“ Dem stimmte auch Ulli Garner zu: „Das was wir hier machen ist echt eine tolle Sache für die Schüler. Kinder sind unsere Zukunft.“ Kinan hat die Zusammenarbeit gut gefallen und Natascha wünschte sich und den Einrichtungen sogar eine „Week of caring“. Auch Anja Drischmann hat es Spaß gemacht. Von einem „gelungenen Start“ sprach Cord Köhler. Wenige Parzellen entfernt war das zweite Team beim Nabu im Einsatz. Hier schafft sich der Nabu einen tollen Rückzugsort für Natur, Tiere und Menschen. Als erstes wurde der neue Zaun aufgestellt. Der Zaun ist extra etwas höher angebracht, damit Igel, Hasen und Kaninchen durchschlüpfen können. Dahinter ist eine Fläche für alte Rosen vorgesehen, aus einer Zeit, bevor Amerika entdeckt wurde, erklärt Karl-Heinz Kabbeck aus dem Nabu-Vorstand.

Neben der kleinen Hütte haben die Kollegen in guter Teamarbeit einen geräumigen Geräteschuppen im schlammigen Boden aufgebaut. Neben den ehrenamtlichen Helfern haben sich auch bereits viele Institutionen an den Arbeiten beteiligt. Mal waren es die Auszubildenden der Volksbank, dann zukünftige Steinsetzer im Rahmen ihrer Berufsschule und viele mehr. Für Jörg Basler ist es eine klare Sache: „Naturschutz muss unterstützt werden.“ Auch Volker Hildebrandt fand Gefallen daran. Für Oliver Milz sind Parzellen sein zweites Zuhause, daher genoss er die Arbeit an der frischen Luft.

15 Kilometer entfernt krabbeln in Lilienthal zwei Kollegen auf dem Boden und glätten professionell den gelben Sand. Sie engagieren sich mit voller Kraft dafür, dass die Kinder demnächst auf einer ebenen Fläche mit Roller und Dreirad beim Verkehrsunterricht wichtige Dinge für ihre Sicherheit lernen. Auf 160 Quadratmetern ist der Boden herzurichten und die neuen Platten sind zu verlegen.

Mit einem Kofferraum voller privaten Gerätschaften fuhr vorsichtshalber Alexander Neumann vor. Die Handwerkszeuge wurden gut gebraucht, dazu unterstützte auch der Bauhof Lilienthal mit Schubkarren und Schaufeln. Alexander Neumann hat die gute Tat für die Kinder mitgenutzt, um sich so Tipps für die Plattenverlegung auf der eigenen Terrasse zu holen. Ronald Meyer ging mit einer großen Portion Respekt an die anspruchsvolle Aufgabe und fand die Aktion grundsätzlich gut. Marc Dittmer sprach von einer „großartigen und schönen Teammaßnahme. So wären wir sonst nie zusammengekommen.“ Auch Martin Dreger stimmte zu.

Beim Trupermoorer Kinderkahn wurden beim Auszubildenden Till Janzik frühe Kindheitserinnerungen wach, denn hier hatte er viel Zeit verbracht. Auf dem großen Gelände gibt es für die Kleinen unzählige Spielmöglichkeiten und -geräte. Die Leiterin Minou Hamedani freute sich über das Projekt. „Das ist das erste Mal, dass wir in dieser Form Hilfe von Firmen erhalten.“ Mit der Hilfe konnten abgesperrte Geräte repariert und zur Freude der Kinder wieder freigegeben werden.

Angelika Rugen zeigte sich beeindruckt von dem außergewöhnlichen Tag und dem großen Spaß, den das Team zusammen hatte. Für Fabiana Schott waren es ganz ungewöhnliche Tage mit unterschiedlichsten Aufgaben: erst das Catering bei der Eröffnung des Trinkwasserspeichers, dann der Besuch mit Grundschulkindern auf unserer Kläranlage und nun die handwerklichen Herausforderungen. Hoch hinaus kam Michaela Schnabel, die erstmals auf einem Dach stand. Aber sie lobte in besonderer Weise, wie auch die übrigen „Noch-Nicht-Handwerker“ die motivierenden Anleitungen von Peter Arndt. Der freute sich über den besonderen Arbeitstag in seiner 28-jährigen Stadtwerke-Karriere.