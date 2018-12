Mai die beliebte Abstimmung auf dem Messestand der Osterholzer Stadtwerke.

Marketing-Mitarbeiterin Anja Drischmann hat die Aktion vor drei Jahren ins Leben gerufen: „Die Erntefeste in unserer Region sind einfach klasse und wir wollen mit der Aktion die Menschen unterstützen, die diese Feste in ihrer Freizeit mit großer Leidenschaft und hohen Zeitaufwand auf die Beine stellen.“

Der Zwischenstopp am Stand des regionalen Energieversorgers lohnt sich, denn bei der Auswahl der Heufigur können sich die Besucher mit einem kostenlosen, regionalen Getränk (Moorwasser oder Moorbier) erfrischen. Zusätzlich gibt es als Dankeschön ein kleines Präsent. Für die Premiere vor drei Jahren wurde die Strohfigur vom Erntefest-Komitee aus Buschhausen gebastelt. Im Mittelpunkt des Messestands steht diesmal eine Strohfigur, die vom Erntefestkomitee aus Hambergen extra für die Publica gebastelt wird. Die Kinder haben ihren Spaß am Wasserbecken beim Entenangeln. Dort erhalten die Kinder auch Gutscheine für ein kostenloses Kinderschminken, dass das SOS-Kinderdorf in Kooperation mit den Osterholzer Stadtwerken im Außengelände im Stadtwerke-Pavillon anbietet.

Viel Aufwand und Fantasie

Jedes Jahr sind die großen Heufiguren an den Ortseingängen die langfristigen Werbebotschafter für das Erntefest der jeweiligen Ortschaft. Die Mitglieder der Erntefest-Komitees basteln die großen Heufiguren aus Stroh mit viel Aufwand und Fantasie. Mal sind es lustige Figuren wie die Minions, Tiere aller Art oder sogar Burgen aus Stroh. Jedes Mal lassen sich die Erntefestmacher etwas Neues einfallen. Auch in diesem Jahr stehen die Publica-Besucher vor einer sehenswerten Auswahl und schwierigen Entscheidung.

Jährlich kommen bis zu 2000 Besucher an den Stand der Osterholzer Stadtwerke auf der Publica und geben ihre Stimme ab. Dabei staunen auch die Besucher über die große Vielfalt der Heufiguren und mit etwas Glück gewinnen sie im Herbst 500 Euro. Die größten Gewinner sind aber die Erntefeste: Alle Teilnehmer erhalten eine Prämie von den Osterholzer Stadtwerken und für die Erntefest-Komitees der drei meistgewählten Heufiguren gibt es Gewinne von insgesamt 2000 Euro.

Die Erntefestkomitees, die in diesem Jahr an der Aktion teilnehmen: Erntefestkomitee Ströhe/Spreddig, Osterholzer Erntefestkomitee , Erntefestkomitee Hambergen, Erntefestkomitee Lesumstotel/Werschenrege, Ortsverein Sandhausen, Erntefestkomitee Buschhausen, Erntefestkomitee Freißenbüttel, Pennigbütteler Erntefestkomitee, Erntefestkomitee Ohlenstedt, Erntefestverein Garlstedt, Erntefestkomitee Scharmbeckstotel, Erntedankfestkomitee Lübberstedt, Ortsfeuerwehr Bornreihe, Erntefestkomitee Hülseberg, Heimatverein Neu Sankt Jürgen, TSV Steden-Hellingst, Schützenverein Oldendorf

Zahlen, Daten und Fakten zum Heufigurenwettbewerb 2016:

Gewinnspielteilnehmer / Abstimmer: 2059

Anmeldungen: 15 Erntefestkomitees

Platz 1: Erntedankfestkomitee Lübberstedt / Preisgeld: 1000 Euro

Platz 2 : Erntefestverein Garlstedt / Preisgeld: 600 Euro

Platz 3: Erntefestkomitee Ströhe/Spreddig / Preisgeld: 400 Euro

Gewinnspielteilnehmer Auslosung: Frau Meike Licht / Gewinn: 500 Euro

Zahlen, Daten und Fakten zum Heufigurenwettbewerb 2017:

Anmeldungen: 17 Erntefestkomitees

Platz 1: Preisgeld: 1000 Euro

Platz 2 : Preisgeld: 600 Euro

Platz 3: Preisgeld: 400 Euro

Gewinnspielteilnehmer Auslosung: Gewinn 500 Euro