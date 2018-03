Kriminalität

17 Tote nach Schüssen an Schule in Florida

Durch Schüsse an einer Schule in Parkland (US-Bundesstaat Florida) sind am Mittwoch 17 Menschen getötet worden. Das gab der zuständige Bezirkssheriff, Scott Israel, bekannt.