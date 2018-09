Pokalschießen in Fahrenhorst

18 Mannschaften ringen um den Sieg

Stuhr-Fahrenhorst. Insgesamt 18 Mannschaften aus elf Vereinen nahmen am vorvergangenen Freitag am großen Pokalschießen in Fahrenhorst teil. Die beste Damenmannschaft kam vom Schützenverein Kastendiek mit 157 Ringen und 40 Ringen auf dem Stechlos, die beste Mannschaft bei den Herren kam vom Schützenverein Kirch- und Klosterseelte mit 156 Ringen, und bei der Jugend gewann der Schützenverein Groß Ippener mit 117 Ringen.