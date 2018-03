Was als Erstes in Angriff genommen werden soll, das soll der Verein Dorfgemeinschaft Dipshorn entscheiden. Man habe mal mit Kosten von 100 000 Euro für eine gründliche Sanierung gerechnet, sagte Bürgermeister Thomas Müller, aber dafür habe das Geld nie gereicht. In diesem Jahr ist der Haushalt der Gemeinde zwar defizitär, doch in den Jahren 2012, 2014 und 2017 wurden Überschüsse erwirtschaftet. So könne man es sich leisten, 20 000 Euro für den Anfang zur Verfügung zu stellen, sagte Müller.