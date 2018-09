Die Bigband der Kreismusikschule Osterholz besteht seit 20 Jahren. Aus diesem besonderen Anlass veranstalteten die Musiker ein Konzert in der Mensa der IGS Osterholz-Scharmbeck. Dort konnten sich die Zuschauer und -Hörer über Bigbandmusik aus den letzten 20 Jahren und über aktuelle Hits mit Lara Alea Klaus freuen. Am Freitag, 28. September, während des Herbstmarktes in Osterholz-Scharmbeck spielt die Bigband um 19 Uhr in der Viehmarktschänke, Am Kirchenplatz. Auch dort werden Instrumentalsolisten und Lara Alea Klaus die Bigband unterstützen. Natürlich ist auch hier der Eintritt frei. Nähere Informationen sind über das Büro der Kreismusikschule Osterholz unter der Telefonnummer 047 91 / 50 99 oder per Mail an info@musikschule-ohz.de erhältlich.