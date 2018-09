Volker Rowe aus Achim begann am 1. September 1978 bei Desma in Achim seine Ausbildung zum Maschinenschlosser (heute Industriemechaniker). Nach Abschluss der Ausbildung wurde Volker Rowe als Universalfräser in der Fertigung übernommen.

Holger Zietlow aus Achim begann ebenfalls am 1. September 1978 bei Desma in Achim seine Ausbildung als Dreher (heute Zerspanungsmechaniker). Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wurde Holger Zietlow als Dreher in der Fertigung übernommen.

Heute arbeiten die beiden Jubilare als CNC-Fräsmaschinenbediener in der Fertigung, wo sie Bauteile für Desma-Anlagen herstellen. Beide bedienen in Wechselschicht das gleiche CNC-Bearbeitungszentrum.

Ebenfalls am 1. September 1978 hat Holger Sievers aus Achim seine Ausbildung zum Maschinenschlosser begonnen. Nachdem er seine Ausbildung 1982 beendet hatte, wurde er als Maschinenschlosser in der Montage übernommen. Heute arbeitet er in der Vormontage. Dort gehört es zu seinen Aufgaben, Pneumatik-Bauteile für die Maschinensteuerung zu montieren.

Gemeinsam mit Holger Sievers hat Burkhard Sasse aus Bremen am 1. September 1978 seine Ausbildung zum Maschinenschlosser im Hause Desma begonnen. Nach seiner Ausbildung wurde Burkhard Sasse in der Hydraulik-Montage eingesetzt. Heute ist er in der Vormontage für die Desma-Anlagen beschäftigt.

Rainer Freese aus Langwedel begann seine Ausbildung zum Werkzeugmacher bei Desma ebenfalls am 1. September 1978. Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung in der Firma wurde Rainer Freese als Fräser in der Fertigung übernommen. 1985 wechselte er innerbetrieblich als CNC-Programmierer in die Arbeitsvorbereitung. Heute ist Rainer Freese als Programmierer im Schuhformenbau für die CNC-Programmierung verschiedener Formenbauteile mitverantwortlich.

Alle fünf Jubilare gelten in ihren einzelnen Arbeitsbereichen als überaus gewissenhaft und zuverlässig. Sie sind aufgrund ihrer Fachkenntnisse und ihrer langjährigen Erfahrung bei Desma zuverlässige Ansprechpartner und werden gleichermaßen von ihren Vorgesetzten und ihren Kollegen geschätzt.

Die Geschäftsführung beglückwünscht die Jubilare und dankt ihnen für ihre langjährige Firmentreue.