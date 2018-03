Der Unikates-Markt in Vegesack war wieder ein Garant für einen gut besuchten Kulturbahnhof. An dem wieder etwas wärmeren Sonntag kamen ab 11 Uhr stetig Besucher in den Kulturbahnhof in Vegesack, um sich die immer wieder wechselnden Aussteller aus dem Norden der Republik anzuschauen. Bis in den späten Nachmittag wurde gestöbert, es wurden Hüte, Mützen und Kleidung anprobiert, Schmuck und Tücher angelegt, an Seife geschnuppert und Pralinen gekostet. Kunst wurde bestaunt, Keramik und Holz befühlt, diverse Dekorationsartikel beäugt. Zur Entspannung setzten sich die Besucher in das eigens für diesen Tag liebevoll hergerichtete Café und aßen hausgebackenen Kuchen, während noch gefachsimpelt wurde, welches Teil denn nun gekauft wird.

Die Besucher waren laut Silvia Wessel und Heike Rautenberg wieder sehr spendabel – sowohl beim Einkaufen als auch bei den Spenden. Das Mädchenhaus Bremen erhält jetzt stolze 2000 Euro zur Unterstützung für die Wohngruppen.