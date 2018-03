Fest der Familiären Bereitschaftsbetreuung im Landkreis Diepholz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

20-jähriges Jubiläum gefeiert

FR

Sulingen. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Familiären Bereitschaftsbetreuung im Landkreis Diepholz fand am Sonntag eine Feierstunde im Restaurant „Hausgemacht“ in Sulingen statt. Die Teilnehmer, ungefähr 40 Erwachsene und 15 Kinder, erwartete eine festlich gedeckte Tafel zum gemütlichen Brunch als kleines Dankeschön für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren.