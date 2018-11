Das Team von EP-Niesmann hat die ersten Kalender im Geschäft bereit liegen und freut sich auf den Kundenansturm. (Ralf Zowada)

Viele freuen sich noch bis ins hohe Alter hinein auf die tägliche kleine Überraschung. Was sich jedoch verändert hat, sind Aussehen und Inhalt der Kalender. Während sich die Kleinsten vor allem über Süßigkeiten oder kleine Spielzeuge freuen, setzen große Adventskalender-Freunde häufiger auf ausgefallene oder hochwertige Füllungen. Von Pralinen und Spezialitäten aus aller Welt, über Kosmetikartikel und Spirituosen bis hin zu Gewürzen und Werkzeug ist ­alles dabei. Die Optik variiert von luxuriös oder kunstvoll bis zu individuellen selbst gemachten Stücken. Schließlich wird der Kalender in die liebevoll ausgesuchte Weihnachtsdeko integriert, weshalb auch die Optik stimmen muss.

Mit dem Adventskalender hält auch bald weihnachtliche Stimmung Einzug in die Schaufenster. (WERNER KONOWALCZYK)

Autowäsche und Berliner

Zum Beispiel gibt es bei der Kfz-Werkstatt von Loh die Autowäsche Nr. 3 für 6 Euro anstatt normal 11,50 Euro. Starke Bäcker steuert einen Gutschein für ein Heißgetränk nach Wahl sowie zwei Berliner bei, und beim Bootshaus Blumenthal gibt es eine Currywurst mit Pommes gratis. Ebenfalls mit dabei sind der Fachmarkt Witthus Hammer, E-Center Schwinning, das Fahrradhaus A.O. Meyer und das Event Feuer & Wein, das 2019 auf dem Gelände der alten Baumwollkämmerei stattfinden wird. Hinzu kommen zahlreiche weitere Einzelhändler und Dienstleister aus Blumenthal.

Etwas ganz Besonderes hält jedoch das letzte Türchen, der 24. Dezember, bereit. Hinter diesem verbirgt sich ein Gewinncode, mit dem die Kalenderbesitzer an einer Verlosung teilnehmen. Die Ziehung erfolgt am 4. Januar ab 18 Uhr im E-Center Schwinning, Weserstrandstraße 17, 28779 Bremen. Zu gewinnen gibt es hochwertige Preise, darunter eine Dolce-Gusto­-Kaffeepadmaschine, Karten für das GOP-Musical-Theater für zwei Personen, ein Bettenset von Paradies und mehr.

Der Adventskalender von Blumenthal Aktiv zeigt in diesem Jahr ein Motiv der diesjährigen La-Strada-Veranstaltung auf dem BWK-Gelände. Er ist auf 1000 Stück limitiert und an insgesamt fünf Verkaufsstellen erhältlich: in den E-­Centern Schwinning und Heidlerchenstraße, Witthus-Hammer, Niesmann Hausgeräte und der Wäscherei Hinte.