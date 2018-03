Berlin

24-Stunden-Test für E-Motorrad

dpa

Berlin. Zwischen Berlin und Neubrandenburg hat am Sonnabend ein 24-Stunden-Test für Elektromobilität mit Motorrädern begonnen. Der Berliner Remo Klawitter startete mit seinem E-Motorrad und einem Begleiter auf einer zweiten Maschine in Falkensee bei Berlin und fährt im Auftrag des Neustrelitzer Landeszentrums für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern möglichst oft auf der Bundesstraße 96 hin und her.