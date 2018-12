Gesa von Grumbkow. (Hjo· Hjo)

Von 10.05 Uhr bis 18 Uhr öffnet die Begu, Edenbütteler Straße 5, ihre Pforten für alle, die sich für besonderes Handwerk interessieren. Denn von Anfang an hat Karin Westphal Wert darauf gelegt, nur Künstler vorzustellen, die hochwertiges Handwerk bieten. Dafür bereist sie ein Dreivierteljahr lang selbst viele Kunstmärkte in der näheren und weiteren Umgebung, um immer neue Aussteller zu finden.

Insgesamt 25 Frauen und Männer aus dem gesamten norddeutschen Raum stellen jetzt im Begu-Saal aus. "Mehr als die Hälfte kommen zum ersten Mal nach Lemwerder", freut sich die Initiatorin. Geboten wird Papierkunst, Kunsttöpferei und Weberei, Objekte aus Seide und Filzdesign, österliche Dekorationen und feine handbemalte Ostereier.

Maria Gaertner. (Hjo· Hjo)

Schmuck darf beim Kunstwerkermarkt ebenso wenig fehlen wie Bilder und Taschen. Nach den Besonderheiten gefragt, hebt Karin Westphal eine Künstlerin aus dem Harz hervor, die Löffelstiele bunt verziert und eine Kunstwerkerin, die Steine für die Gartengestaltung künstlerisch bearbeitet. Eine Buchbinderin aus Ladbergen biete außergewöhnliche Papiervariationen, berichtet die Initiatorin.

Für die Kinder gibt es ein spezielles Angebot in der Begu. So wird der Schmied Hannes an seiner mobilen Esse mit Mädchen und Jungen arbeiten. Sitzgelegenheiten sorgen für Ruhepunkte und eine eigens eingerichtete Cafeteria für Pausen vor Ort. Der Eintritt ist für die Besucher frei.