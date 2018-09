Im Dezember 1993 wurde die Goldschmiede in Borgfeld eröffnet. Nach zwei Umzügen innerhalb des Ortes wurde in der Borgfelder Heerstraße 42 c im September 2008 das neue, moderne Geschäft im Ortskern bezogen. Die hellen Räumlichkeiten und das geschmackvolle Ambiente strahlen eine schlichte Eleganz und Modernität aus. Das Auge wird dadurch jedoch nicht abgelenkt und kann sich ganz auf die Hauptsache, die Schmuckstücke in den Vitrinen, konzentrieren.

Die Borgfelder Goldschmiede ist ein kleines Familienunternehmen. Während die Goldschmiedemeisterin Christine Seifert zusammen mit der Goldschmiedegesellin Jana Hinze für die kreativen und handwerklichen Arbeiten zuständig ist, kümmert sich Jan Hendrik Wehmann um die kaufmännischen Belange des Betriebes. Die Goldschmiede ist spezialisiert auf individuelle Schmuckanfertigungen von Unikaten und auf kreative Umarbeitungen von Kundenschmuck. Die Arbeiten zeichnen sich in ihrer Form durch ein streng geometrisches Design sowie durch höchste Qualität und Präzision aus.

Auch nach 25 Jahren hat die Leidenschaft der Goldschmiedekunst für Christine Seifert nicht an Reiz verloren. Immer wieder fallen ihr neue, kreative Formen für ihre Schmuckstücke ein. Christine Seifert hat 1987 in einer renommierten Worpsweder Goldschmiede ihr Handwerk erlernt und nach fünf Gesellenjahren im Oktober 1996 erfolgreich ihre Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Bremen abgelegt.

„Die Nachfrage nach handgearbeitetem Schmuck in Gold oder Silber nimmt immer mehr zu,“ sagt Jan Hendik Wehmann. „Über diese Tendenz und den Zulauf freuen wir uns natürlich sehr. Um die Aufträge anfertigen zu können, mussten wir im März unseren Werkstattnachmittag am Mittwoch einrichten. Dann findet kein Kundenverkehr statt und wir können uns ganz auf die Aufträge konzentrieren.“

Auch nach 25 Jahren freut sich das kleine Familienunternehmen der Borgfelder Goldschmiede noch auf viele kreative und spannende Jahre.