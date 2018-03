Im Rahmen einer kleinen Feierstunde zu der die Gesundheitssportler in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen im Rahmen einer Fortbildung für Übungsleiter zusammengekommen waren, erinnerte der Turnkreis mit Gästen an das Jubiläum. Belächelten die anderen Vereine damals noch den Schritt, gehört inzwischen der Gesundheitssport bei vielen Vereinen zum festen Bestandteil des Vereinsangebotes und zu einem Bereich mit Wachstumspotenzial, der in Zukunft immer bedeutsamer wird.

Viele Erinnerungen

Um den Fachbereich Gesundheitssport im Turnkreis kümmert sich Fachwartin Andrea Glaß mit ihrem Team: ihrer Stellvertreterin Elke Röper, Yvonne Bacher und Ilka Kaum. Zur Feierstunde erschien Dr. Hans Herbert Langer, Vorsitzender des Fachbereichs Gesundheit im Niedersächsischen Turnerbund. In einem Rückblick erinnerte er an Hinrich Breden, Gitta Schnelle und Thomas Hehlmann von der AOK, die tatkräftig die Idee vom Gesundheitssport begleiteten. Die engagierte Übungsleiterin Bärbel Fuchs und der Turnkreis-Vorsitzender Dieter Wittke setzten das Projekt um, unterstützt von Dieter Kuschel und Roy de Meij von Niedersächsischen Turnerbund.

Ab 2002 kümmerte sich Ute Ehlert-Seidel als Turnkreis-Vorsitzende um den Gesundheitssport, den sie in den Vereinen etablierte. Seit 2014 setzt Turnkreis-Vorsitzender Albert Heitmann den Ausbau des Angebots, der bei seiner Vorgängerin bereits einsetzte, weiter fort. Bis in die Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhundert schaute die Sportwelt stets auf Wettkämpfe, Siege und Höchstleistung. „1991 reifte im Deutschen Turnerbund die Idee zum Gesundheitssport. Die ersten Mitarbeiter schulte der Niedersächsische Turnerbund zwei Jahre später“, sagte Langer. Und: „Mit dabei waren Thomas Hehlmann von der AOK und Bärbel Fuchs vom Turnkreis Osterholz. Heute ist der Gesundheitssport aus den Vereinen nicht wegzudenken, weil sie erkannt haben, dass Bewegung abseits des Leistungsgedanken Zukunftspotenzial hat, für die Vereine und die Teilnehmer.“ 200 Übungsleiter würden im Turnkreis zur Verfügung stehen. "Der Bedarf wächst, weil die Bevölkerung älter wird“, so Langer. Fachwartin Andrea Glaß findet es schön, dass sich auch junge Übungsleiter weiterbilden wollen. Ein Generationswechsel stehe an.

Der Gesundheitssport gliedert sich in die Bereiche Prävention und Rehabilitation. Ein Übungsleiter muss viel wissen über Haltung, Bewegung, Herz, Kreislauf und Entspannung. „Ich sehe wie die Teilnehmer meiner Kurse strahlen. Sie sind begeistert“, sagt Yvonne Bacher. Die AOK im Landkreis war von Beginn an mit im Boot. Zur Qualitätssicherung von Kursen verleiht der Turnkreis Osterholz regelmäßig das Gütesiegel „Pluspunkt Gesundheit DTB“ an die Vereine. „Die Trends im Gesundheitsport ändern sich. Vor Jahrzehnten waren Dehnübungen angesagt. Heute ist es das Faszientraining“, sagt Langer.