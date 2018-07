Seit 2006 ist die Firma in Lesum beheimatet. (Daniela Schilling)

Zunächst an der Georg-Gleistein-Straße verortet, befinden sich Büros, Ausstellungsflächen und Werkstatt seit Oktober 2006 an der Bördestraße 13 in Lesum. Hier bieten die insgesamt 1500 Quadratmeter Unternehmensfläche ausreichend Platz, um für jeden Kundenwunsch und jedes Problem eine passende Lösung zu finden.

Sieben Mitarbeiter sind in dem Lesumer Fahrzeugfachbetrieb beschäftigt. Darunter in erster Linie ausgebildete Kraftfahrzeugmechaniker und Mechatroniker, die für eine schnelle und fachgerechte Ausführung aller Arbeiten sorgen. Dazu gehören zum Beispiel Unfall-

instandsetzungen, Reparaturen und Wartungen. Darüber hinaus werden Glasschäden beseitigt und Verschleißteile fachmännisch ausgetauscht. Kleinere Reparaturen wie Dellen oder Kratzer können mittels Smart Repair beseitigt werden. Größere Schäden inklusive Lackierarbeiten werden entweder direkt in der eigenen Werkstatt oder in Zusammenarbeit mit örtlichen Partnerwerkstätten erledigt.

Das Autohaus setzt auf Kompetenz für Peugeot und Citroën, kümmert sich aber ebenso fachgerecht um Fahrzeuge aller anderen Marken. (Daniela Schilling)

Im Falle einer notwendigen Unfallreparatur gehört auch die Abwicklung mit der zuständigen Versicherung zum Angebot. Bei Bedarf wird dabei auch ein Ersatzfahrzeug gestellt. Und noch eine Besonderheit bietet das Autohaus: Für Modelle der Hersteller Citroën und Peugeot gelten spezielle Serviceverträge. Aufgrund dieser brauchen Fahrer der genannten Marken häufig nichts dazu zahlen. „Wir kümmern uns jedoch um alle Marken und Modelle, ganz gleich, welches Anliegen unsere Kunden haben“, darauf weist Bogdan Bloch hin.

Generell steht Kundennähe bei den Fahrzeugexperten an erster Stelle. „Bei uns sind Kunden keine bloßen Nummern, denn wir legen viel Wert auf den direkten Kontakt“, erklärt Torsten Hänisch. Dass dieses Konzept Anklang findet, beweist der langjährig treue Kundenstamm. „Einige unserer Kunden kommen bereits seit 25 Jahren zu uns.“

Seit Kurzem bieten die Kfz-En-

thusiasten einen besonderen Service: den Ausbau von Wohnmobilen, ganz individuell nach Kundenwunsch. Dafür benötigt der Kunde nur ein geeignetes Fahrzeug, wie einen Lkw oder einen VW-Bus. Wahlweise kann dieses auch vom Autohaus organisiert werden. Um Planung und Umsetzung kümmert sich dann Bloch und Hänisch gemeinsam mit verschiedenen Spezialisten aus externen Firmen. So beraten sie zunächst über verschiedene Möglichkeiten und zeigen Lösungsvorschläge auf. Ob Doppelkoje oder Doppelstockbett, nach Wunsch gestaltete Küche, Wohnbereich oder Toilette: Je nach Größe und Voraussetzung des Fahrzeugs ist vieles möglich. Auch können beispielsweise eine Webasto Standheizung, einer Solaranlage, Markisen, LED-Beleuchtung oder einer Klimaanlage integriert werden. Nach zwei bis drei Monaten ist das Fahrzeug in der Regel fertig, zugelassen und abholbereit.

Wer sich mit dem Gedanken trägt ein neues Fahrzeug anzuschaffen, findet im Autohaus Bloch und Hänisch eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen. Darunter auch die sogenannten Vorführwagen. Neben der persönlichen Beratung kann auch eine Auswahl von verschiedenen Modellen der Marken Peugeot und Citroën direkt vor Ort in Augenschein genommen werden.

Das Team des Autohauses Bloch und

Hänisch in der Bördestraße 13 ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Sonnabends steht das Team seinen Kunden von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Die Firma ist unter der Telefonnummer 04 21 / 63 71 34 zu erreichen.