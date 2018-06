Als Repräsentanten des öffentlichen Lebens ließen es sich Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann, die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth und der stellvertretende Landrat Helmut Prossner nicht nehmen, mit zahlreichen anerkennenden Grußworten bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Verden und der niederschlesischen Großstadt Zielona Gora (Grünberg) dabei zu sein. Eingeladen hatte die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) Verden, die gleichzeitig ihr 33-jähriges Bestehen feierte.

Durch die Veranstaltung in der Verdener Stadtbibliothek führte mit launigen Worten und hoher Sachkenntnis der DPG-Kulturbeauftragte Anton-Toni Werle. In dem festlichen Rahmen wurde ein Lichtbilder-Vortrag von dem aus Zielona Gora stammenden Dolmetscher und Tourismusexperten Jerzy Bielerzewski geboten, der an der Universität Zielona Gora als Dozent tätig ist.

Im Bild zu sehen sind der DPG-Vorstand mit Familie Bielerzewski und den Repräsentanten des öffentlichen Lebens aus Stadt und Landkreis Verden.