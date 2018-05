Diese Geburtstage will die DPG Verden in guter Tradition wieder gemeinsam mit einer kulturellen Veranstaltung am Freitag, 25. Mai, um 19 Uhr im Vortragssaal der Stadtbibliothek Verden, Holzmarkt 7, begehen. Es wird wieder ein Lichtbildervortrag von dem aus Zielona Gora (Grünberg in Niederschlesien) stammenden Dolmetscher und Übersetzer sowie Tourismusexperten Monsignore Jerzy Bielerzewski geboten. Außerdem ist Bielerzewski Dozent an der Universität Zielona Gora. Der Vortrag steht unter dem Motto „Bilderreise durch Polens Metropolen“. Es werden reizvolle Bilder aus Warschau, Posen, Krakau, Danzig, Thorn, Lodz und Lublin gezeigt. Hierzu lädt die DPG Verden herzlich ein und hofft, dass der Vortragssaal wie in den vergangenen Jahren gut gefüllt ist. Eintritt wird nicht erhoben. Die DPG Verden hat seit ihrer Gründung rund 390 Hilfstransporte in die polnische Partnerregion Zielona Gora/Grünberg und viele kulturelle Veranstaltungen durchgeführt. Ziel der DPG ist es auch künftig, die Lebensqualität der Menschen in Polen stetig zu verbessern und die polnisch-deutsche Freundschaft und Verständigung zu stärken.