Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Schwimmhalle und in der Sauna. Er ist Ansprechpartner am Beckenrand, er kümmert sich mit um die Sauberkeit und die Technik, er macht Aufgüsse in der Sauna und führt Schwimmkurse durch.

Sieben Tage in der Woche ist das Bad geöffnet. Der Jubilar arbeitet wie seine 22 Kollegen in Wechselschicht. Mal beginnt er mit den Vorbereitungen im Bad morgens um 6 Uhr und an anderen Tagen endet seine Schicht um 23 Uhr. Wenn er am Wochenende Dienst macht, dann ist er samstags und sonntags jeweils zehn Stunden im Einsatz.

Er arbeitet da, wo die Gäste etwas für Ihre Fitness tun und sich entspannen wollen. „Mit unseren Gästen können wir hochzufrieden sein, wir haben ein liebes, nettes Publikum“, sagt Kaufhold. Er selbst sei ruhig und besonnen, die Gäste behandele er alle gleich. „Ich will nicht der Liebling sein.“ Er fühlt sich für die Sicherheit der Gäste im hohen Maße verantwortlich und wünscht sich von einigen Gästen mehr Respekt.

In seiner 25-jährigen Laufbahn hat er schon häufig junge und alte Menschen vor dem Ertrinken gerettet. „Es war mich der aufregendste Moment, als ich einen kleinen Jungen wiederbeleben konnte“, erzählt Kaufhold. Für ihn war es schön, als der eintreffende Notarzt ihm bestätigte, dass er alles richtig gemacht und so dem Jungen das Leben gerettet habe. Er ist dafür gut ausgebildet, und seine Fähigkeiten werden regelmäßig trainiert, genauso wie die Rettung aus der vier Meter tiefen Sprungbecken. Er hat ein wachsames Auge: „Wenn Gäste im Becken sind, dann ist die Aufsicht meine Hauptaufgabe.“

Kaufhold freut sich im Sommer genauso wie die Gäste über die Tage, an denen er per Knopfdruck das Hallendach öffnen kann. Besonderen Spaß machen ihm Veranstaltungen wie das Mondscheinschwimmen. „Selbst mit Kleinigkeiten wie Stockbrot am Lagerfeuer haben wir den Gästen eine große Freude gemacht“, sagt er.