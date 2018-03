Lachmund absolvierte seine Meisterausbildung in Bad Pyrmont, bevor er sich 1988 in Lilienthal selbstständig machte. Seitdem ist er eine gefragte Adresse in Sachen Uhren und Schmuck. Seine Spezialität sind Großuhren, die im Geschäft mit angeschlossener Werkstatt an der Moorhauser Landstraße 2c gepflegt, gewartet und repariert werden. Informationen auch im Internet unter www.uhrmacher-lachmund.de.