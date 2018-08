Die Böden des Weinguts Fogt bieten optimale Voraussetzungen für die Reben aus deren Trauben die Weine gekeltert werden. (Brunhilde und Weingut Feist, Weingut Feist)

„Nette Tischnachbarn erzählten uns auf einer Hochzeit von ihrem Brokser Markt. Noch im gleichen Jahr haben wir uns aufgemacht, um dieses sensationelle Fest kennenzulernen“, erinnert sich Brunhilde Fogt zum Weingut Fogt an ihre ersten Kontakte nach Bruchhausen-

Vilsen vor 30 Jahren. Nach kur-

zer Vorstellung beim damaligen Marktmeister Lindemann bekamen sie und ihr Ehemann ihren Platz zwischen den Gewerbezelten zugewiesen – dort ist der beliebte Weinpavillon auch heute noch zu finden. „Zunächst bei den Marktbesuchern noch unbekannt, feierten wir mehr oder weniger unser ‚Dabei sein ist alles‘ zusammen mit unseren benachbarten Standbetreibern“, führt Brunhilde Fogt weiter aus. Im Laufe der Jahre etablierte sich der Pavillon als fester Treffpunkt für alle Weinfreunde, die sich etwas abseits von den Fahrgeschäften in froher Umgebung mit ihren Freunden und Bekannten treffen wollten. Hier können sie seit dreißig Jahren ein hervorragendes Sortiment selbst erzeugter Weine verkosten und ihre Favoriten direkt bestellen. Doch nicht nur Geschäfte werden an dem Stand des Weinguts abgeschlossen, „Weinfreundschaften aus den ersten Jahren unseres Marktbesuches bestehen heute noch und werden gepflegt durch Briefe mit aktuellen Nachrichten.“

Brunhilde Fogt: „So manche Marktweinfreunde haben uns schon auf dem Weingut besucht und wollten wissen, ob wir tatsächlich echte Winzer sind. Mit Respekt schätzen sie dann immer wieder unser Engagement, trotz aller Arbeit im Betrieb den Besuchern des Brokser Marktes in jedem Jahr mit unseren Weinen entgegen zu kommen.“

Der Stand von Georg Fogt ist ein beliebter Anlaufpunkt für Weinkenner- und -genießer. (Brunhilde und Weingut Feist, Weingut Feist)

Mittlerweile wird das Weingut von Georg und Anna-Maria Fogt und damit von der nächsten Generation der Familie geführt. Sie werden auch im kommenden Jahr das Marktgeschäft übernehmen, das ohne Unterbrechung fortgesetzt wird. „Wie meine Eltern bin auch ich Winzer aus Leidenschaft. Wir begreifen es als Herausforderung, all unsere Talente mit den Vorzügen der Rebsorte und den Besonderheiten der Böden in hervorragende und unverwechsel­bare Wei­

ne zu verschmelzen“, sagt Georg Fogt. Die Kollektion des Weinguts umfasst neben Guts-, Orts-,

Lagen- und Perlenweine auch

eine Selektion Fogt sowie Rest­

süße Weine.