Monika Mörsch (Mitte) nahm für das Kinderhospiz Jona den Check in Höhe von 3000 Euro an. Die Azubis freuten sich, mit ihrer Arbeit Gutes bewirken zu können. (FR)

Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Auszubildenden von Marktkauf mit Aktionen im Rahmen des Projekts „U21 – Wir bedienen Sie gern“ Geld für gemeinnützige Projekte gesammelt. Im ersten Jahr waren es 500 Euro, dann 1500 Euro. Die 3000 Euro bilden den derzeitigen Rekord.

Zusammengekommen ist die Summe bei dem dreitägigen Wintermarkt im Januar. Dort konnten sich die Kunden an schmackhaften Waffeln, Dry Aged Steak, Flamm- und Räucherlachs und anderen Speisen satt essen. Bei einer Tombola gab es zahlreiche Gewinne abzusahnen. „Wir bedanken uns sehr bei unseren Kollegen und Industrie- und Handelspartnern, die uns bei der Aktion unterstützt haben. Letztendlich gilt natürlich auch den Kunden großer Dank“, betonte Dennis Rust, der das Projekt gemeinsam mit Svenja Wolf geleitet hat.

Die Entscheidung, in diesem Jahr für das Kinderhospiz Jona zu spenden, sei ihnen leicht gefallen. Monika Mörsch vom Kinderhospiz hatte die Jugendlichen im Vorfeld besucht und ihnen von der Arbeit des Hospizes berichtet. Die 38 ehrenamtlichen Helfer besuchen in regelmäßigen Abständen Familien in Bremen und den umliegenden Landkreisen und unterstützen sie im Alltag. Die 3000 Euro sollen in die gemeinsamen Ferienaktionen fließen. Für die Osterferien ist zum Beispiel ein Ausflug in das Übersee-Museum geplant. „Familien mit einem kranken Kind haben oft nicht so viel Geld, da ein Einkommen wegfällt“, beschreibt Mörsch.

Im Juni wird eine Weiterbildung zum ehrenamtlichen Kinderhospizmitarbeiter angeboten. Info unter Telefon 04 21 / 6 38 12 69.