Das Berner Feuerwehrhaus weist erhebliche Mängel auf und muss dringend saniert werden. (Freiwillige Feuerwehr Berne)

Berne. 360000 Euro für eine Sanierung oder 2,2 Millionen Euro für einen Neubau des Berner Feuerwehrhauses? Diese Frage stellt sich dem Berner Gemeinderat nicht ernsthaft. Schon 360000 Euro Sanierungskosten sind mehr als erwartet und werden über die nächsten drei Jahre für die Gemeinde schwer genug aufzubringen sein.

Dass der von Hauke Uphoff-Bartelds (Bündnis 90/die Grünen) geleitete Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr die Frage nach einem Neubau überhaupt stellte, lag an der Erkenntnis der Ratsmitglieder, dass eine Sanierung in gewisser Weise immer nur Flickschusterei bleiben wird.

Ortsbrandmeister Stefan Krings hatte dem Ausschuss in einer anschaulichen Power-Point-Präsentation die Mängel des in den 1970er Jahren errichteten Zweckbaus in der Ladestraße an der Bahn deutlich vor Augen geführt. Nach einem bereits 2010 erstellten Zustandsbericht, haben die Mängel inzwischen noch zugenommen. Das Flachdach über der Fahrzeughalle ist undicht, Wasser dringt durch Leckstellen und läuft nicht vorne aus dem Raum wieder hinaus, sondern sammelt sich durch das Fußbodengefälle im hinteren Teil der Halle. Auch die Rolltore sind undicht.

Wände weisen erhebliche Setzungsrisse auf, die Fassade ist unansehnlich und zum Teil mit asbesthaltigen Platten verkleidet. Die Fenster schließen nicht mehr dicht, Wärme aus den Räumen entweicht auch über die nicht isolierten Außenmauern. Die veraltete Heizungsanlage verbraucht zu viel Energie, die Bodenfliesen bilden bei Nässe eine Unfallgefahr für die Mannschaft.

Zu den Mängeln in der Bausubstanz kommen Unzulänglichkeiten in der Fahrzeughalle. Die vier Fahrzeuge stehen so eng, dass die geöffneten Türen gerade einmal 20 Zentimeter Platz lassen. Heutiger Standard sei ein Meter, erklärte Krings.

In den nächsten Jahren rechnet die Berner Ortswehr nun mit drei neuen Fahrzeugen. Die sind heute zum Teil höher, auf jeden Fall aber breiter und deutlich länger – der im Jahr 2014 erwartete neue Gerätewagen ist (GW) allein schon 3,10 Meter lang. Prekär wird die Situation, wenn die Mannschaft bei Alarm zwei Fahrzeuge der neuen Generation gleichzeitig besteigt. Dann werden sie künftig größte Vorsicht walten lassen müssen, um nicht mit den Türen zusammen zu schlagen oder gar einen Kameraden zu erwischen.

Dennoch scheint das für die Feuerwehr-Unfall-Kasse ein lösbares Problem zu sein. Sie gibt dem Feuerwehrhaus Bestandschutz, da es vor 40 Jahren nach DIN-Norm errichtet wurde.

Behebung dringendster Mängel

Die Gemeindeverwaltung hatte die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch um eine Kostenschätzung für die Behebung der dringendsten Mängel gebeten. Bauingenieur Dirk Brüers hatte nach Vorgaben der Verwaltung die Maßnahmen geschätzt und die Arbeiten aus Kostengründen auf drei Jahre bis 2015 verteilt. Am Ende stand bei ihm immerhin noch eine Gesamtsumme von 360000 Euro.

Die Einzelheiten der Sanierung, so stellten die Ratsmitglieder fest, seien zwar günstig, böten jedoch keine nachhaltige Lösung. So kam die Frage nach einem Neubau auf den Tisch. Fachbereichsleiter Michael Heibült stellte hier allerdings unmissverständlich klar, dass an ein neues Feuerwehrhaus nicht zu denken sei. Er verwies auf die Nettoneuverschuldung, deren "freie Spitze" keine großen Sprünge erlaube. Heibült: "Dass es optimalere Lösungen gibt, steht außer Frage – aber dafür sind wir in Berne, nicht in Lemwerder", spielte er auf die finanzielle Situation der wohlhabenden Nachbargemeinde an.