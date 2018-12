Durch die Detonation eines sogenannten Polenböllers ist ein 36-jähriger Heemslinger in der Silvesternacht gestorben, berichtet die Polizei. Kurz nach Mitternacht riefen Anwohner Rettungskräfte und Polizei nach Hemslingen in den Birkenweg. Dort hatte ein 36-Jähriger abseits einer privaten Silvesterparty einen Böller auf einer angrenzenden Wiese angezündet. Offensichtlich wollte er den Knallkörper in einem eingegrabenen Rohr explodieren lassen. Der Böller detonierte vermutlich zu früh und verletzte den 36-Jährigen so schwer, dass die alarmierte Notärztin vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Die Polizei warnt davor, selbst hergestellte Knallkörpern und Polenböllern zu zünden.