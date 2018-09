September 1978 in der Volksbank Stuhr. „Kurz nach meiner Ausbildung war ich ein paar Jahre in verschiedenen Filialen, bis ich nach Stuhr gekommen bin“, erzählt Brückner. Und dort ist sie bis heute. Kundenservice hat ihr immer am meisten Spaß gemacht. „Ich war im Laufe der 40 Jahre auch schon in anderen Abteilungen, aber nie sehr lange. Es hat mich immer zurück zu den Kunden gezogen. Ich brauche einfach den Kundenkontakt“, berichtet die 57-Jährige.

Seit 1994 ist sie ein Teil des Betriebsrats und seit 2002 Schwerbehindertenbeauftragte: „Es ist mir wichtig, mich um die Belange meiner Kolleginnen und Kollegen zu kümmern und ihnen bei Fragen und Herausforderungen zur Seite zu stehen.“ Diese Hilfsbereitschaft schätzen ihre Arbeitskollegen sehr. „Christine ist sehr aufgeschlossen und freundlich. Außerdem steht sie uns mit ihrer langjährigen Berufserfahrung immer mit Rat und Tat zur Seite“, freut sich ihr Team aus Stuhr.

In ihrer Freizeit genießt Brückner durchaus die ruhigen Stunden, ist aber ebenso gerne draußen unter Leuten. Sie hört vorzugsweise Rockmusik und treibt regelmäßig Sport. Im Urlaub vereist sie gerne, auch in andere Länder: „Es gibt noch so viele Orte auf der Welt, die ich besuchen möchte.“ Ist Brückner dann verreist, kann ihr Team in Stuhr sicher sein, dass es eine nette Urlaubskarte zugeschickt bekommt.