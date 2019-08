Das Team um Edo Hillerns und Lisbeth Thomsen (3. und 4. v. l.) freut sich über das 40-jährige Jubiläum des Kaminlandes Oldenburg. (Kaminland Oldenburg)

Aus Anlass des Firmenjubiläums zeigen sich Lisbeth Thomsen und Edo Hillerns mit dem Team von

Kaminland Oldenburg zufrieden mit ihrem Unternehmenserfolg und freuen sich über die positive Wertschätzung und die Zufriedenheit ihrer Kunden.

Als 1979 an der Ofener Straße 50A das erste Oldenburger Kaminofen-

Fachgeschäft gegründet urde, war es noch eines der ersten Geschäfte dieser Art in Deutschland. Kaminöfen hatten noch das Aussehen von schwarzen Kästen oder Tonnen mit Eisentüren. Erst ein paar Jahre später waren Glastüren möglich und darauf folgte die Weiterentwicklung zur leistungsfähigen Holzbrennstelle mit hohem Wirkungsgrad und emissionsarmer Brenntechnik.

Der Ofen Nexo mit seiner puristischen Optik ist German Design Award Winner. Er macht ein schönes Wohnambiente noch heimeliger. (Kaminland Oldenburg)

Von Beginn an setzte Kaminland auf klares Design, höchsten technischen Standard, beste Verarbeitungsqualität und fachlich qualifizierte Montage. Das brachte in

Oldenburg und Umland eine stetig wachsende Zahl von Weiterempfehlungen ein. So konnte sich

das junge Unternehmen schnell auch über Oldenburg hinaus entwickeln. In den folgenden Jahren wurden zahlreiche weitere Studios eröffnet und Kaminland ist heute eine der größten Einzelhandelsgruppen für Kaminöfen in Deutschland.

Neben einer guten Produktidee sieht Firmengründer Edo Hillerns einen Hauptgrund für seine führende Marktposition in der kundenorientierten Firmenphilosophie: „Die besonderen Wünsche und die Zufriedenheit unserer

Kunden stehen immer im Mittelpunkt. Unser Ziel ist, für jeden

individuell eine optimale Lösung zu entwickeln und diese möglichst perfekt umzusetzen.“

Der Jubiläumsofen Hase Basilia schafft ein behagliches Wohnklima möglich und ist zu einem Sonderpreis erhältlich. (Kaminland Oldenburg)

Die Fachleute bei Kaminland nehmen sich gern die Zeit für

eine ausführliche persönliche Beratung und Planung, um die richtige Modell-Auswahl und eine

optimale Montage vorzubereiten. „Wenn die Feuerstelle mit neuester Brenntechnik optimal auf den Raum abgestimmt ist und sorg-

fältig bedient wird, lassen sich mit unseren Kaminöfen die Emissionen erheblich reduzieren und

liegen weit unter den strengsten Grenzwerten. So kann man sich am Holzfeuer mit gutem Gewissen

erfreuen, denn Holz ist nach-

wachsende Energie und heizt

deshalb CO2-neutral“, erklärt Edo Hillerns.

Zum 40-jährigen Firmenbestehen hat das Kaminland-Team für die nächsten Wochen viele attraktive Angebote für die Kunden vor-

bereitet. „Wer sich jetzt kurzfristig entscheidet, kann beim Kauf

ein günstiges Angebot nutzen und schon bei Beginn der kühlen

Jahreszeit die wohlige Wärme und schöne Atmosphäre der neuen

Feuerstelle genießen“, so die Empfehlung von Lisbeth Thomsen. Auch für einen späteren Lieferzeitpunkt kann man sich jetzt seinen Kaminofen zum Jubiläumspreis

sichern.