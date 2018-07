Der damalige erste Vorsitzende Gerhard Schwenzfeier wollte mit dem Bau der Sporthalle eine neue Hallensportart ins Leben rufen. Dafür holte er Bruno Bartschies mit ins Boot, der insbesondere für die bürokratischen Anforderungen ein Händchen hatte und so Spartenleiter wurde.

Nach einem Aufruf in der regionalen Presse fanden sich binnen kurzer Zeit Spieler und Spielerinnen zusammen. Auch bekam man von der in Westertimke stationierten Bundeswehr nicht nur Hilfe, es stellten sich auch einige Spieler zur Verfügung. Ludgar Stolle und Jörg Feddeler sind auch heute noch bekannt in Tarmstedt und haben den Handball mitgeprägt, ebenso wie Bernhard Gummert der nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer und später auch als Spartenleiter fungierte und großen Anteil am Erfolg hatte. Trainiert wurde zunächst in der Sporthalle auf dem Kasernengelände. Ein weiterer belebender Faktor war die Fertigstellung der Sporthalle, was zu einer positiven Entwicklung der Mitgliedszahlen führte. „Zu den Heimspielen der Herrenmannschaft kamen teilweise bis zu 200 Zuschauer“, so Gründungsmitglied Uwe Schwenzfeier.

Es war eine Blütezeit des Handballsportes in Tarmstedt und es wurde auch viel unternommen. Ob Turnierbesuche in Paris, Berlin, Melsungen, Lund, Hilleröd, Braunschweig, die Fahrradfreizeit nach Goldenstedt oder die Besuche beim THW Kiel und HSV Handball – es wurde nie langweilig. Zudem hatte man die ägyptische und lettische Nationalmannschaft ebenso zu Gast, wie aus Japan den Verein Osaka Lovvits. Natürlich ist die Entwicklung der Handballabteilung nicht immer gradlinig verlaufen: Wie bei so vielen Vereinen auch, sind hier Probleme wie Mitgliederschwund nicht spurlos vorübergegangen, aber trotzdem hat sich der Verein bis heute etabliert und gerade im Bereich der Nachwuchsarbeit sind positive Signale zu vermelden. Das 40-jährige Bestehen möchte der Tus Tarmstedt feiern. Am Sonnabend, 18. August, ab 14 Uhr sind Ehemalige, Aktive und alle, die die Sportart ausprobieren wollen, herzlich zum Handball-Mixed-Turnier eingeladen. Im Anschluss möchte man den Tag bei einem leckeren Barbecue und netten Gesprächen ausklingen lassen. Hierfür erbittet der Tus um Anmeldungen unter handball_40jahre@web.de.