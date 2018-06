Die Giehlermoorer Damen halten dem Schützenverein die Treue: Seit 40 Jahren sind diese Damen schon Mitglieder des Schützenvereins Giehlermoor. In all den Jahren haben sie den Verein kräftig unterstützt. Am Himmelfahrtstag erhielten sie beim Schützenfest in Giehlermoor Ehrenurkunden vom Schützenverein Giehlermoor und vom Bezirksschützenverband. Das Foto zeigt von links Erika Stelljes, Annegret Stelljes, Frieda Wellbrock und Erika Lütjen.