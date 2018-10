Die Sparte Judo wurde im Jahre 1978 wurde beim TSV Bassen gegründet. Die bis dato unbekannte Sportart nahm schnell Fahrt auf und stieg zu einer festen Größe im Verein auf. Aktuell wird die Sparte von Michael Harms geleitet. Harms betreibt seit 29 Jahren Judo beim TSV Bassen. Zum Jubiläum startete Harms einen Aufruf und suchte ehemalige Judokas der Sparte. Sehr zur Freude des Spartenleiters kam es jetzt zu einem Treffen mit einigen ehemaligen Judokas, die vor 40 Jahren mit dem japanischen Sport in Bassen begonnen hatten. Dabei war auch Dieter Hagensen, der der erste Abteilungsleiter von 1978 war. Ebenso waren Günter Läderach und Jörg Rafalski dabei. Läderach war 35 Jahre Abteilungsleiter. Rafalski trainierte viele Jahre in Bassen und hat mittlerweile seinen eigenen Verein in Oyten. Zum Jahrestag gratuliert Marcus Neumann, erster Vorsitzender des TSV.

Anlässlich der 40 Jahre veranstaltet der Verein einen „Tag der offenen Tür“ und lädt alle Interessierten am 3. November von 10 bis 17 Uhr in die Sporthalle Bassen ein. Es erwarten den Gästen aufregende Judokämpfe, Judo zum Ausprobieren und eine Galerie mit Erinnerungen aus 40 Jahren Judogeschichte.