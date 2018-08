Dr. Peter Horndasch und die neue Anwältin im Team, Johanna Althaus, bearbeiten Fälle des Familienrechts. (Steuerberatung Kaufmann)

In diesem Jahr feiert die Rechtsanwaltkanzlei und das Notariat ­

Dr. Horndasch und Partner 40-jähriges Bestehen. Pünktlich zum ­Jubiläum zieht die Kanzlei zudem in ein neues Bürogebäude um.

1978 ist das Gründungsjahr der bekannten Weyher Anwaltspraxis. Peter Horndasch war zunächst ­alleine für die Mandanten tätig, ­bevor schon 1979 Anwalt Holger Dittrich dazu kam. Drei Jahre bauten sie die Kanzlei weiter aus. Dann trat Heinz Klöhn als dritter Partner in die Kanzlei ein.

Mittlerweile ist das Team auf sechs Rechtsanwälte gewachsen. Jüngster Neuzugang ist Änwältin Johanna Althaus, die seit diesem Jahr für die Kanzlei tätig ist. „Wir freuen uns, dass wir unter unserem Dach auch der junge Generation alle Chancen eröffnen können“, sagt ­Peter Horndasch. So soll Johanna Althaus ihn als Fachanwältin für Familienrecht unterstützen.

Prägend für die Arbeit der alteingesessenen Weyher Kanzlei ist die Aufteilung in Fachanwaltschaften: Die Bereiche Familien-, Arbeits, Grundstücks-, Miet-, Bau- und ­Architektenrecht sowie Verwaltungs-, Erbschafts-, Straf-, Unternehmens-, Urheber-, Kauf-, Medizin- und Schiffsrecht gehören dazu. Notariat und Streitschlichtung sind weitere Schwerpunkte. „Es ist ­unser Ziel, dass Mandanten in unserem Haus umfassend betreut werden können“, so Horndasch.

Das eingespielte Team blickt ­außerdem gespannt auf den Fortschritt der Bauarbeiten am neuen Bürogebäude, das in unmittelbarer Nachbarschaft des langjährigen Domizils an der Hauptstraße errichtet wird. Für Oktober ist der Umzug geplant. Die neuen Räumlichkeiten sind barrierefrei und zahlreiche Parkplätze stehen zur Verfügung. Durch den Abbruch des ehemaligen Gebäudes steht da­rüber hinaus so viel Platz zu Ver­fügung, dass ein Sechs-Parteien-Haus mit Mietwohnungen ­errichtet werden kann. Bezugsfertig sollen die Wohnungen im Sommer 2019 sein.