Der Tod einer 41-jährigen Frau in Tenever ist offenbar nicht auf eine Gewalttat zurückzuführen. Darauf weisen erste Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft hin. Die Frau war am Freitagabend in ihrer Wohnung tödlich verletzt aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ist jedoch nicht von Fremdeinwirkung auszugehen.

