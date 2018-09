November in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. Die Meilensteine auf ihrem Weg zum Erfolg wurden kontinuierlich gesetzt, nicht umsonst gehören die sechs Männer zu den erfolgreichsten Country-Musikern Deutschland.

Ihre Geschichte begann 1973. Damals trat Truck Stop erstmals in ihrer Gründungsformation im Hamburger Musikclub Remter auf. Sie gaben Konzerte in den angesagten Musikclubs auf der Reeperbahn und in der legendären Musikkneipe Onkel Pö. Bis 1977 brachte Truck Stop vier Alben in englischer Sprache heraus, entschloss sich dann aber zu einem Stilwechsel und wurde zur ersten Country-Band, die in deutscher Sprache sang. Bereits mit ihrem ersten deutschsprachigen Country-Album landeten die Musiker zwei Single-Hits. Für „Ich möcht‘ so gern Dave Dudley hör’n“ gab es sogar eine Goldene Schallplatte. Neben ihren zahlreichen musikalischen Erfolgen wurde Truck Stop unter anderem mit vier Country-Oscars von der German-American Country Music Federation (GACMF) ausgezeichnet. Zuvor hatte diese die Elbe-Cowboys bereits für ihr Lebenswerk geehrt und als erste deutsche Band überhaupt in die „Country Hall of Fame“ aufgenommen.

Gründungsmitglied Lucius Reichling starb vor sechs Jahren. Ein Jahr später traf die Gruppe ein weiterer Schlag: Bandkumpane Cisco verließ aus gesundheitlichen Gründen die Band. Doch Truck Stop schafften, was nur wenigen gelingt: Aus dem Einschnitt und Gedanken ans Aufhören wurde der Neustart. Die verbliebenen Musiker suchten sich Kollegen, die den Sound und das Lebensgefühl, das Truck Stop verkörpert, verstehen und weitertragen wollten. So stehen nun neben Sänger und Gitarrist Andreas Cisek, der seit 2012 neuer Frontmann ist, auch Chris Kaufmann (Lead-Gitarre) und Tim Reese (Fiddle, Gitarre, Banjo und Mandoline) mit auf der Bühne.

Das Jubiläumskonzert mit Truck Stop startet am Freitag, 2. November, um 20 Uhr. Tickets gibt es beim OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9 oder im Internet unter www.stadthalle-ohz.de.