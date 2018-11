Der Bahn- und Flugzeughersteller Bombardier Transportation streicht ein Drittel der Arbeitsplätze am Standort Braunschweig. Die Firma bestätigte nun, dass 50 Stellen wegfallen werden. „Das ist ein schmerzlicher Schritt, der aber ökonomisch unvermeidbar ist“, sagte ein Sprecher. „Wir stehen weiterhin zu unserem Standort in Braunschweig.“ Bombardier hatte vor gut zwei Wochen angekündigt, in Deutschland 1430 der knapp 10 500 Arbeitsplätze zu streichen.

DPA